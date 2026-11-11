Verletzt! Hund „Henk“ stürzte knapp 60 Meter ab

Sein Besitzer schlug sofort Alarm, verständigte die Bergrettung und kletterte die Rinne zu seinem Labrador „Henk“ hinab. „Vier Bergretter stiegen auf und seilten sich zu den beiden ab. Da der Labrador noch gehen konnte, wurde auf einen aufwändigen Abtransport mittels Gebirgstrage verzichtet“, sagt Bernd Tritscher, Einsatzleiter und Bezirksleiter der Bergrettung Pinzgau. Die Retter brachten „Henk“ und sein Herrchen sicher auf einen Forstweg retour, wo bereits eine Tierärztin auf das Duo wartete.