Faschingszeit gestartet! So feiert Salzburg 2027

Schon am 6. Februar 2027 geht es für Besucher und Teilnehmer des Maxglaner Faschingsumzugs ans Eingemachte. Nach einer dreijährigen Pause kehrt der legendäre Faschingsumzug zurück. Derzeit werden noch Gruppen gesucht, die mitmachen wollen. Bewerben kann man sich über die Webseite des Umzuges.