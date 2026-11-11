Haushaltshilfe kassierte illegal Kautionen ein

Eine in Salzburg lebende Tschechin (65) inserierte eine Wohnung, die ihr gar nicht gehörte. Es waren vielmehr die Wohnräume einer Frau, bei der die Tschechin lediglich als Haushaltshilfe arbeitete. Doch diese Tätigkeit nutzte die mehrfach Vorbestrafte für einen Betrug aus: Mehrere Menschen meldeten sich auf das Inserat und wollten die Wohnung mieten.