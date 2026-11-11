Bürgermeister muss sein volles Gehalt beziehen

„Mein Vize und ich wollten auf zehn Prozent unseres Gehaltes verzichten. Das ist aber rechtlich nicht möglich“, erzählt er über eine Diskussion, die es schon im Frühjahr gab. Das Gemeindeoberhaupt wollte damit einen Beitrag für die angeschlagenen Finanzen leisten. Insgesamt geht es um rund 7000 Euro im Jahr. Rechtlich ist das aber nicht möglich, weil das Land die Höhe der Bezüge vorschreibt.