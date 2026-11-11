Bürgermeister muss sein volles Gehalt beziehen

Seit fast zehn Jahren ist Ebenau Ausgleichsgemeinde. Einen Teil der fehlenden Finanzen macht dort ehrenamtliches Engagement der Einwohner wett. Bürgermeister Johannes Fürstaller (ÖVP) wollte zugunsten der Gemeindefinanzen auf einen Teil seines Gehalts verzichten. Doch das ist rechtlich nicht erlaubt.
„Mein Vize und ich wollten auf zehn Prozent unseres Gehaltes verzichten. Das ist aber rechtlich nicht möglich“, erzählt er über eine Diskussion, die es schon im Frühjahr gab. Das Gemeindeoberhaupt wollte damit einen Beitrag für die angeschlagenen Finanzen leisten. Insgesamt geht es um rund 7000 Euro im Jahr. Rechtlich ist das aber nicht möglich, weil das Land die Höhe der Bezüge vorschreibt.
Ebenau selbst ist bereits seit Langem im Finanzausgleich. Fürstaller selbst nennt seine Gemeinde scherzhaft gerne das „Mosambik Salzburgs“ und die „abgebrannteste“ im Bundesland. Der Fokus liegt deshalb auf Pflichtaufgaben.
Dennoch gelang es heuer mithilfe des Landes das 400 Jahre alte Schaberhaus bewohnbar zu machen. Dort finden sich mehrere Generationen unter einem Dach. Neben Starterwohnungen gibt es betreubares Wohnen. Auch ein Teil des Kindergartens und die Gemeindebibliothek sind dort eingezogen, die „Krone“ berichtete.
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