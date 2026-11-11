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Nach langer Pause

Austria-Comeback bei legendärem Hallenturnier

Sport
11.11.2026 12:20
Austria Salzburg (im Bild links Bernd Winkler im Jahr 2010) kehrt zum Stier zurück.
Austria Salzburg (im Bild links Bernd Winkler im Jahr 2010) kehrt zum Stier zurück.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Mathias Funk und Sebastian Steinbichler

Die 44. Ausgabe des Hallenturniers um den Salzburger Stier wirft ihre Schatten voraus. Austria Salzburg ist nach einer längeren Pause wieder dabei und schickt seine Amateure ins Rennen. Ein Unterhausverein zog seinen angekündigten Protest zurück und nannte als einer von 36 Teilnehmern ebenfalls. 

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„Für mich ist der Stier gestorben, das unterstütze ich sicher nicht mehr!“, sagte Croatia Salzburgs Obmann Bozo Tadic am 4. Jänner der „Krone“. Vorausgegangen waren Unstimmigkeiten mit der Turnierleitung, die alle Partien des Unterhaus-Klubs nachträglich mit 0:3 wertete, da zuvor mit David Tadic ein nicht freigegebener Spieler aufgelaufen war. 

Zitat Icon

Am Ende haben wir uns darauf geeinigt, dass wir die Einladung annehmen.

Bozo TADIC, Obmann Croatia Salzburg

Wie Obmann Tadic auf Nachfrage bestätigte, habe man sich nun aber doch für eine Anmeldung beim Salzburger Stier 2027 entschieden. „Wir haben uns kürzlich getroffen und noch einmal alles durchgesprochen. Am Ende haben wir uns darauf geeinigt, dass wir die Einladung annehmen“, erklärte der Klubboss. 

Croatia Salzburg wird beim Salzburger Stier 2027 doch teilnehmen.
Croatia Salzburg wird beim Salzburger Stier 2027 doch teilnehmen.(Bild: Andreas Tröster)

Salzburger Stier: Auslosung im November
Der jährliche Hallenklassiker in der Alpenstraße geht diesmal von 2. bis 6. Jänner 2027 über die Bühne. Turnier-„Seele“ Thomas Selner und Co. schickten 50 Einladungen raus, 38 Mannschaften meldeten sich umgehend. „Ich habe zum ersten Mal seit vielen Jahren nicht nachtelefonieren müssen. Schön, dass es so ein reges Interesse gibt“, sagte Selner, der notgedrungen zwei Absagen erteilen musste. Insgesamt nehmen nämlich 36 Mannschaften an der Herren-Konkurrenz teil.

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Von den Regionalligisten sind Titelverteidiger Hallein, Wals-Grünau, Grödig und Seekirchen dabei, mit Bürmoos zudem das Spitzenteam der Salzburger Liga. Dazu spielt auch die Salzburger Austria nach einer längeren Pause wieder mit. Zuletzt geigten die Maxglaner 2010 am Parkett auf. „Ein violettes Comeback“, unterstrich Selner, der so bald wie möglich zur Auslosung laden möchte. Neben 36 Herrenmannschaften sind beim traditionsreichen Hallenturnier acht Damen- und 20 Nachwuchsteams dabei. 

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