Austria-Comeback bei legendärem Hallenturnier

Von den Regionalligisten sind Titelverteidiger Hallein, Wals-Grünau, Grödig und Seekirchen dabei, mit Bürmoos zudem das Spitzenteam der Salzburger Liga. Dazu spielt auch die Salzburger Austria nach einer längeren Pause wieder mit. Zuletzt geigten die Maxglaner 2010 am Parkett auf. „Ein violettes Comeback“, unterstrich Selner, der so bald wie möglich zur Auslosung laden möchte. Neben 36 Herrenmannschaften sind beim traditionsreichen Hallenturnier acht Damen- und 20 Nachwuchsteams dabei.