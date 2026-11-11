Mann mit Cannabis im Zug nach Österreich erwischt

Dieser Geruch kam Fahndern der Grenzpolizei Piding bekannt vor. Ein junger Mann (36) roch am Sonntag in einem Zug von München nach Salzburg verdächtig nach Cannabis. Nicht durch Zufall, wie sich recht schnell herausstellte.
Die Beamten kontrollierten den 36-Jährigen daraufhin. Er gab an, sich auf dem Weg zu einem Familienbesuch nach Österreich zu befinden.
Bei der anschließenden Durchsuchung seines Reisegepäcks entdeckten die Beamten eine Dose mit etwas mehr als fünf Gramm Marihuana.
Das Marihuana wurde von den Beamten sichergestellt. Gegen den kosovarischen Staatsangehörigen wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten Ausfuhr von Cannabis eingeleitet.
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