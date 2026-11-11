„Es ist eine Ehre“: Ringer schlägt neuen Weg ein

Bektemirov, dem der heimische Verband eine offizielle Freigabe dafür erteilte, sieht darin auch eine persönliche Chance. „Ich möchte meinen eigenen Weg gehen“, sagte er. Davor steht für „Mago“ und seine Walser Kollegen aber noch die Rückeroberung des Titels in der Bundesliga an. Am Samstag steigt auswärts der Hinkampf im Halbfinale gegen den KSK Klaus.