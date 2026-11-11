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Duelle mit MMA-Profis

„Es ist eine Ehre“: Ringer schlägt neuen Weg ein

Salzburg: Sport-Nachrichten
11.11.2026 19:00
Ringer Muhamed Bektemirov
Ringer Muhamed Bektemirov(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Während er mit dem AC Wals den Titel in der Bundesliga zurückerobern möchte, steht für Ringer Muhamed Bektemirov schon das nächste Highlight bevor. Der 22-Jährige feiert kurz vor Weihnachten sein Debüt bei einer neuen Freistil-Serie, wo Duelle mit MMA-Profis warten. 

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Mehr Aufmerksamkeit für den Ringsport – das war eine der Motivationen der 2025 verstorbenen Wrestling-Legende Hulk Hogan, die Eventserie „Real American Freestyle“ (RAF) zu gründen. Diese zieht weltweit unzählige Fans in den Bann. Schauplätze waren bislang schon Miami, Las Vegas oder Moskau.

Auch Österreichs Superstar Rakic dabei
Seit August dieses Jahres gibt es im deutschsprachigen Raum eine neue Wettkampfserie: die „Next Wrestling League“. Internationale Ringer treten dabei im Freistil gegen Profis der Mixed Martial Arts (MMA) an. Nach der Premiere in Wien im August geht am 19. Dezember in Düsseldorf der nächste Event über die Bühne.

Beim Event wird im Freistil gerungen.
Beim Event wird im Freistil gerungen.(Bild: Andreas Tröster)

Mit Aleksandar Rakic steht dabei ein österreichischer MMA-Star ebenso auf der Matte wie Muhamed Bektemirov von Bundesliga-Rekordmeister AC Wals. „Es ist eine Ehre, hier dabei zu sein“, sagt der 22-Jährige, der über seinen Kontakt zum Veranstalter zum Engagement kam.

Bektemirov, dem der heimische Verband eine offizielle Freigabe dafür erteilte, sieht darin auch eine persönliche Chance. „Ich möchte meinen eigenen Weg gehen“, sagte er. Davor steht für „Mago“ und seine Walser Kollegen aber noch die Rückeroberung des Titels in der Bundesliga an. Am Samstag steigt auswärts der Hinkampf im Halbfinale gegen den KSK Klaus. 

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