Beim Krimifest knallt es heuer wieder ordentlich

Beim bereits 18. Krimifest „Peng!“ im Salzburger Literaturhaus lösen zwölf Autoren Rätsel oder gehen auf Verbrecherjagd. Darunter ist mit Ellen Dunne auch eine gebürtige Salzburgerin. Drei Tage lang Spannung pur!
Zwölf Autoren aus fünf Ländern sind zu Gast, die Hälfte davon Fixstarter beim Krimi-Fest „Peng!“ (steht für Knall oder Schuss). Darunter ist mit Ellen Dunne auch eine gebürtige Salzburgerin. Die in Kuchl geborene Autorin, die nach Irland ausgewandert ist, wird in ihren neuen Krimi „Die schlafenden Hunde von Dublin“ mit Ermittlerin Patsy Logan entführen.
„Auf das Krimifest in Salzburg freue ich mich immer ganz besonders. Ich kann dann auch die Gelegenheit nutzen, gleich noch meine Familie zu besuchen und langjährige Freundschaften zu pflegen“, meint sie zur „Krone“. In ihren Figuren finden sich auch biografische Spuren. „Meine Ermittlerin ist eine Hin- und Hergerissene zwischen zwei Kulturen, zwei Orten und Ländern, in denen sie sich heimisch fühlt und gleichzeitig niemals zu hundert Prozent dazugehören wird“, so Dunne.
Ihre Prognose für die Zukunft des Lesens: „Das Buch wird bleiben und gerade in der digitalen Welt oft zur Zuflucht für alle, denen die digitale Welt zu schnell, ablenkend und fragmentiert wird.“
Neben der Salzburgerin werden auch Fixstarter für Spannung sorgen. Einer der Großen der Krimiszene ist deutsche Autor Friedrich Ani, der mit mehreren Krimi- und Drehbuchpreisen mittlerweile hochdekoriert ist. Er liest aus „Felsenkeller“ Auch Ursula Poznanski mit „Das Signal“ und Eva Rossmann – „Licht brennt“ geht es um einen Mord in der Verlagsszene – kommen nach Salzburg.
Drei Tage sind für Krimi-Spannung im Literaturhaus reserviert. Start ist am Donnerstag (12., 19 Uhr).
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