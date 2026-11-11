Beim Krimifest knallt es heuer wieder ordentlich

„Auf das Krimifest in Salzburg freue ich mich immer ganz besonders. Ich kann dann auch die Gelegenheit nutzen, gleich noch meine Familie zu besuchen und langjährige Freundschaften zu pflegen“, meint sie zur „Krone“. In ihren Figuren finden sich auch biografische Spuren. „Meine Ermittlerin ist eine Hin- und Hergerissene zwischen zwei Kulturen, zwei Orten und Ländern, in denen sie sich heimisch fühlt und gleichzeitig niemals zu hundert Prozent dazugehören wird“, so Dunne.