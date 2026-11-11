Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Literaturhaus Salzburg

Beim Krimifest knallt es heuer wieder ordentlich

Salzburg
11.11.2026 09:00
(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Beim bereits 18. Krimifest „Peng!“ im Salzburger Literaturhaus lösen zwölf Autoren Rätsel oder gehen auf Verbrecherjagd. Darunter ist mit Ellen Dunne auch eine gebürtige Salzburgerin. Drei Tage lang Spannung pur!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zwölf Autoren aus fünf Ländern sind zu Gast, die Hälfte davon Fixstarter beim Krimi-Fest „Peng!“ (steht für Knall oder Schuss). Darunter ist mit Ellen Dunne auch eine gebürtige Salzburgerin. Die in Kuchl geborene Autorin, die nach Irland ausgewandert ist, wird in ihren neuen Krimi „Die schlafenden Hunde von Dublin“ mit Ermittlerin Patsy Logan entführen.

Die Kuchlerin wohnt in Irland: Ellen Dunne
Die Kuchlerin wohnt in Irland: Ellen Dunne(Bild: Literaturhaus Salzburg)

„Auf das Krimifest in Salzburg freue ich mich immer ganz besonders. Ich kann dann auch die Gelegenheit nutzen, gleich noch meine Familie zu besuchen und langjährige Freundschaften zu pflegen“, meint sie zur „Krone“. In ihren Figuren finden sich auch biografische Spuren. „Meine Ermittlerin ist eine Hin- und Hergerissene zwischen zwei Kulturen, zwei Orten und Ländern, in denen sie sich heimisch fühlt und gleichzeitig niemals zu hundert Prozent dazugehören wird“, so Dunne.

Ihre Prognose für die Zukunft des Lesens: „Das Buch wird bleiben und gerade in der digitalen Welt oft zur Zuflucht für alle, denen die digitale Welt zu schnell, ablenkend und fragmentiert wird.“

Großer Name in der Krimi-Szene: Friedrich Ani
Großer Name in der Krimi-Szene: Friedrich Ani(Bild: Susie Knoll)
Lesen Sie auch:
Barbi Marković
Mit 7777 Euro dotiert
Helena-Adler-Preis an Barbi Markovic verliehen
15.03.2026

Neben der Salzburgerin werden auch Fixstarter für Spannung sorgen. Einer der Großen der Krimiszene ist deutsche Autor Friedrich Ani, der mit mehreren Krimi- und Drehbuchpreisen mittlerweile hochdekoriert ist. Er liest aus „Felsenkeller“ Auch Ursula Poznanski mit „Das Signal“ und Eva Rossmann – „Licht brennt“ geht es um einen Mord in der Verlagsszene – kommen nach Salzburg.

Von Anfang an dabei: Ursula Poznanski
Von Anfang an dabei: Ursula Poznanski(Bild: Gaby Gerster)

Drei Tage sind für Krimi-Spannung im Literaturhaus reserviert. Start ist am Donnerstag (12., 19 Uhr).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
11.11.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
149.288 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
107.932 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
87.550 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1087 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
821 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Wirtschaft
Regierung streicht Öko-Abgabe auf Stromrechnung
719 mal kommentiert
Alles, was die Energiekosten senkt, bleibt den Haushalten mehr im Geldbörsel.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf