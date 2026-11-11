Land arbeitet an weiterem kostenlosen Seezugang

Kaum ist die Sommersaison vorbei, plant das Land Salzburg bereits die nächste. Konkret soll ein 500 Quadratmeter großes Grundstück am Wallersee über den Winter für die Allgemeinheit hergerichtet werden. Neben einem neuen Zaun kommen auch Sitzgelegenheiten und Spielgeräte.
Badespaß ohne zu zahlen: Genau das will das Land Salzburg in der kommenden Saison am Wallersee bieten. Konkret geht es um das ehemalige Grundstück des Salzburger Turnvereins, südlich vom Fenningerspitz. 120 Quadratmeter kaufte das Land hier an, insgesamt hat die Fläche dort 500 Quadratmeter.
Für einen sicheren Seezugang kommen über den Winter noch Waschbetonplatten und ein Handlauf auf die Fläche. Auch eine mobile Toilette ist geplant. Ab dem Frühling 2027 übernimmt die Gemeinde Henndorf die Bewirtschaftung der Fläche.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.