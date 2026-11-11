Land arbeitet an weiterem kostenlosen Seezugang

Badespaß ohne zu zahlen: Genau das will das Land Salzburg in der kommenden Saison am Wallersee bieten. Konkret geht es um das ehemalige Grundstück des Salzburger Turnvereins, südlich vom Fenningerspitz. 120 Quadratmeter kaufte das Land hier an, insgesamt hat die Fläche dort 500 Quadratmeter.