Schwerpunkt KI zog mehr Besucher an als im Vorjahr

Eine Steigerung hinsichtlich Besucherzahlen konnte die „Alles für den Gast“ dieses Jahr verzeichnen. An vier Tagen besuchten rund 37.000 Fachbesucher aus 25 Ländern das Salzburger Messezentrum. Das bedeutet eine Steigerung zum Vorjahr (rund 36.000 Besucher).
752 Aussteller zeigten in den vergangenen vier Tagen Neuheiten und Bewährtes aus der Branche. Ein großer Themenschwerpunkt lag dieses Jahr auf dem Einsatz von Robotik und Künstlicher Intelligenz (KI).
Großer Höhepunkt auf der Hauptbühne war der Prototyp eines Schnitzel-panierenden Roboterarms. Roboter „Horsty“ – eine Art übergroßer Thermomix – kommt im Ausland bereits regelmäßig in Großküchen zum Einsatz. Auf der „Gast“ führte man ihn erstmals an das Publikum des deutschsprachigen Raumes heran.
Neben der KI und Robotern standen aber klarerweise auch Menschen und Gesichter im Fokus der Messe. So rückte etwa der Austrian Bartender Award (AWA) und der Jungbarkeeper:in des Jahres Wettbewerb handwerkliches Können und junge Talente ins Rampenlicht. Auf der Masterclass Bühne präsentierten kulinarische Persönlichkeiten ihr Können. Zu den Höhepunkten zählten DOUX HEROS by KALK&KEGEL & Confis Express sowie die Auszeichnung KALK&KEGEL 50 BEST Patissier by Les vergers Boiron.
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