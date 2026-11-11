Schwerpunkt KI zog mehr Besucher an als im Vorjahr

Neben der KI und Robotern standen aber klarerweise auch Menschen und Gesichter im Fokus der Messe. So rückte etwa der Austrian Bartender Award (AWA) und der Jungbarkeeper:in des Jahres Wettbewerb handwerkliches Können und junge Talente ins Rampenlicht. Auf der Masterclass Bühne präsentierten kulinarische Persönlichkeiten ihr Können. Zu den Höhepunkten zählten DOUX HEROS by KALK&KEGEL & Confis Express sowie die Auszeichnung KALK&KEGEL 50 BEST Patissier by Les vergers Boiron.