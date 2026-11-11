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Stadttheater Grein

„Alice“: Reise zwischen Koma, Kaninchen, Königin

Oberösterreich
11.11.2026 14:00
Grinsekatze Franz Reiter mit Alice, die von Melanie Janz gespielt wird.
Grinsekatze Franz Reiter mit Alice, die von Melanie Janz gespielt wird.(Bild: Greiner Dilettanten – Lothar Püringer)
Porträt von Eva Hammer
Von Eva Hammer

Ein Premierenabend, der vollends überzeugt: Mit „Alice“ verwandeln die Greiner Dilettanten das Stadttheater Grein in ein atemberaubendes Wunderland zwischen Leben und Tod. Regisseurin Manuela Kloibmüller entfesselt gemeinsam mit ihrem Amateur-Ensemble ein fantastisches Bühnenerlebnis! 

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Im Greiner Stadttheater ging am Wochenende die überwältigende Premiere von „Alice“ über die Bühne. Der international preisgekrönte Schriftsteller Dimitré Dinev (geb. 1968) verwebt für das Stück Lewis Carrolls Geschichte „Alice im Wunderland“ zu einem Traum zwischen Leben und Tod.

Regisseurin Manuela Kloibmüller führt das Ensemble zu bemerkenswerten künstlerischen Leistungen. Mit Feingefühl erschafft sie eine absurde, mitunter herausfordernde Welt, die vom Publikum Offenheit und Aufmerksamkeit verlangt, dies jedoch reich belohnt.

Eintauchen in eine Gegenwelt
Die Greiner Dilettanten lösen sich eindrucksvoll von den Regeln der Wirklichkeit und gestalten eine berührende Gegenwelt: Nach einem Autounfall liegt Alice im Koma. Auf der Suche nach ihrer Identität folgt sie einem Kaninchen, trifft auf skurrile Figuren und philosophische Gedanken, bis sie schließlich der autoritären Herzkönigin begegnet.

Jedes einzelne der überschäumend farbenfrohen Bilder möchte man samt der unzähligen kuriosen Details festhalten. Das Bühnenbild von Rudi Haller und Lothar Pühringer führt mit kreuz und quer stehenden Leitern in ungewisse Höhen, märchenhafte Kostüme und Bilder von Isabella Reder und Ingo Kelp.

Als Alice gleitet Melanie Janz traumwandlerisch durch die veränderten Dimensionen der Wirklichkeit. Ihr inneres Kind (Emma Lehner) bleibt stets zur Seite. Als Grinsekatze sinniert Franz Reiter: „Es rinnt die Nase, die Tränen und die Zeit.“

Alice Melanie Janz mit Hutmacher (HP Baumfried) und Grinsekatze (Franz Reiter)
Alice Melanie Janz mit Hutmacher (HP Baumfried) und Grinsekatze (Franz Reiter)(Bild: Greiner Dilettanten – Lothar Püringer)
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Christine Puchner überzeugt in Mehrfachrollen, u.a. ist sie eine Raupe mit akrobatischer Finesse. Wandlungsfähig zeigen sich auch Christian Geirhofer und Brigitte Hofer. Weiters u.a. Alfons Puchner, Eva Stockinger und HP Baumfried. An die vierzig Gestalten kreuzen Alices Weg, jede Einzelne optisch, philosophisch und emotional liebevoll bis ins Detail gezeichnet. Wolfgang Weissengruber überspannt die fantastische Welt mit einem musikalischen Bogen. Ein Abend voller Fantasie, Philosophie und Emotionen, der lange nachwirkt!

Nächste Vorstellungen: 13. Und 14. November, Termine bis 29. November.

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