„Alice“: Reise zwischen Koma, Kaninchen, Königin

Eintauchen in eine Gegenwelt

Die Greiner Dilettanten lösen sich eindrucksvoll von den Regeln der Wirklichkeit und gestalten eine berührende Gegenwelt: Nach einem Autounfall liegt Alice im Koma. Auf der Suche nach ihrer Identität folgt sie einem Kaninchen, trifft auf skurrile Figuren und philosophische Gedanken, bis sie schließlich der autoritären Herzkönigin begegnet.