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Hatte Überdosis

Drogensüchtiger (34) drehte nach Reanimation durch

Oberösterreich
11.11.2026 20:50
Der 34-Jährige hatte nach einer Überdosis das Bewusstsein verloren.
Der 34-Jährige hatte nach einer Überdosis das Bewusstsein verloren.(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nach einer Überdosis Suchtgift hatte ein 34-Jähriger in einer Linzer Wohnung das Bewusstsein verloren. Als er wieder zu sich kam, begann er mit den Füßen zu fuchteln und musste von Polizisten fixiert werden. Wenig später wurde er erneut ohnmächtig.

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Dienstagabend wurden Einsatzkräfte in eine verwüstete Wohnung im Linzer Süden gerufen, in der ein 34-Jähriger nach einer Überdosis Suchtgift das Bewusstsein verloren hatte. Nach der Behandlung kam der Patient in stabiler Seitenlage wieder zu sich, begann aber mit den Füßen zu fuchteln.

Patient wehrte sich
Polizisten gelang es, den kräftig gebauten 34-Jährigen trotz heftiger Gegenwehr zu fixieren. Doch er verlor nach wenigen Sekunden erneut das Bewusstsein. Die Handfesseln wurden gelöst und der Patient erfolgreich wiederbelebt. Er kam in stabilem Zustand mit der Rettung ins Kepler Uniklinikum Linz.

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