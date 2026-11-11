Linz-Sportchef macht nun mentale Stärke zum Buch!

„Das hätte ich gerne schon mit 20 gewusst!“

Tugenden, die dank des Buches auch den Linz-Talenten vermittelt werden sollen, zumal sich Max in seiner Jugend gewünscht hätte, auf einen Ratgeber zurückgreifen zu können. „Es hätte mir weitergeholfen, weil es Situationen gegeben hat, wo ich in einem Spiel gedacht habe: ’Es ist eng. Schaffe ich das?’ Meinem jüngeren Ich hätte ich gesagt: Es ist nur ein Moment. Auch wenn etwas Schlechtes passiert, gibt es positive Seiten! Als ich verletzt war, vor allem gegen Ende der Karriere, habe ich gewusst: Okay, ich habe jetzt die Zeit, dass ich währenddessen an meinen Schwächen arbeite. Das habe ich dann gemacht und das hätte ich schon gerne mit 20 gewusst.“