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„Hatte oft zu kämpfen“

Linz-Sportchef macht nun mentale Stärke zum Buch!

Sport-Mix
11.11.2026 11:06
In seiner erfolgreichen Karriere hatte Max Hermann ebenso oft mit mentalen Hürden zu kämpfen, ...
In seiner erfolgreichen Karriere hatte Max Hermann ebenso oft mit mentalen Hürden zu kämpfen, nun schrieb er ein praxisgeleitetes Buch darüber.(Bild: Krone-Collage/Wolfgang Pichler)
Porträt von Michael Schütz
Von Michael Schütz

In seiner erfolgreichen Handball-Karriere hat der 61-fache Teamspieler Max Hermann vieles erlebt. Aufgrund seiner zahlreichen Verletzungen hatte der nunmehrige Linz-Sportchef aber auch oft mit mentalen Hürden zu kämpfen. Um Talenten zu helfen, wurde der 34-Jährige nun zum Autor und gibt Tipps für mehr Stärke im Kopf.

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Die Hände kalt, der Kopf voll, der Druck zu groß. Im Training funktioniert noch alles, doch im Bewerb plötzlich nichts mehr. Einer, der davon ein Lied singen kann, ist Max Hermann. Der Sportchef des HC Linz absolvierte in seiner Karriere 61 Handball-Länderspiele für Österreich. „Aufgrund der vielen Verletzungen hab’ ich selbst oft mit mentalen Themen zu kämpfen gehabt. Ich dachte stets, dass ich im Kopf stark bin, aber es hat mich immer wieder beschäftigt!“

Kostenlos auf der Website erhältlich
Aus den Erfahrungen seiner erfolgreichen Karriere heraus hat Hermann nun über ein Jahr lang an einem Buch (The Teen Athlete’s Guide to Overcoming Performance Anxiety) gearbeitet, das ab Dienstag auf Amazon und bereits vorab zum kostenlosen Download auf seiner Website mhharlan erhältlich ist.

Auf 150 Seiten finden sich etwa ein 30-Tage-Programm und dazu 20 Arbeitsblätter, die jungen Sportlern zwischen zwölf und 18 Jahren helfen sollen, mental stärker zu werden. „Ich habe das Buch bewusst auf Englisch geschrieben, da der Markt etwa in USA empfänglicher ist. Aber natürlich soll dieses Buch nicht nur Talenten, sondern auch etablierten Handballern helfen. Ebenso kann man die Tipps etwa auch in den beruflichen Alltag integrieren“, meint der 34-jährige Neo-Schriftsteller.

Nur Zwillingsbruder Alex eingeweiht
Dass Max aber überhaupt an einem Buch schreibt, hatte lange Zeit niemand gewusst, erst Zwillingsbruder Alex wurde eingeweiht und war von Beginn an begeistert. „Alex war stets ein Vorbild für mich mit seinem Ehrgeiz und der Professionalität! Da habe ich gewusst, wenn er sagt, das hat Hand und Fuß, dann passt das auch für mich.“

„Das hätte ich gerne schon mit 20 gewusst!“
Tugenden, die dank des Buches auch den Linz-Talenten vermittelt werden sollen, zumal sich Max in seiner Jugend gewünscht hätte, auf einen Ratgeber zurückgreifen zu können. „Es hätte mir weitergeholfen, weil es Situationen gegeben hat, wo ich in einem Spiel gedacht habe: ’Es ist eng. Schaffe ich das?’ Meinem jüngeren Ich hätte ich gesagt: Es ist nur ein Moment. Auch wenn etwas Schlechtes passiert, gibt es positive Seiten! Als ich verletzt war, vor allem gegen Ende der Karriere, habe ich gewusst: Okay, ich habe jetzt die Zeit, dass ich währenddessen an meinen Schwächen arbeite. Das habe ich dann gemacht und das hätte ich schon gerne mit 20 gewusst.“ 

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