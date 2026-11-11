Auto kam ins Schleudern und landete dann in Bach

Das hätte ganz böse enden können. In Offenhausen (OÖ) war am Dienstagnachmittag ein 23-jähriger Welser mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten. Das Auto landete in einem Bach. Seine beiden Mitfahrerinnen (18 und 19 Jahre alt) mussten aus dem Wrack befreit werden.
Zu dem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten kam es am Dienstag gegen 16 Uhr im Gemeindegebiet von Offenhausen. Ein 23-Jähriger aus Wels fuhr dabei mit seinem Pkw auf der L1249 Richtung Gunskirchen. Im Fahrzeug befanden sich noch eine 18-Jährige und eine 19-Jährige, beide aus Offenhausen.
Aus Fahrzeug befreit
Aus noch ungeklärter Ursache kam der Wagen plötzlich ins Schleudern, rechts von der Fahrbahn ab und blieb in einem Bach stehen. Während sich der 23-Jährige selbstständig befreien konnte, mussten die beiden Mitfahrerinnen von der Feuerwehr geborgen werden.
Alle drei erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in die Kliniken Wels und Vöcklabruck eingeliefert.
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