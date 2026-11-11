Auto kam ins Schleudern und landete dann in Bach

Zu dem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten kam es am Dienstag gegen 16 Uhr im Gemeindegebiet von Offenhausen. Ein 23-Jähriger aus Wels fuhr dabei mit seinem Pkw auf der L1249 Richtung Gunskirchen. Im Fahrzeug befanden sich noch eine 18-Jährige und eine 19-Jährige, beide aus Offenhausen.