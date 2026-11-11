Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drei Verletzte

Auto kam ins Schleudern und landete dann in Bach

Oberösterreich
11.11.2026 10:00
Das Auto landete in einem Bachbett.
Das Auto landete in einem Bachbett.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das hätte ganz böse enden können. In Offenhausen (OÖ) war am Dienstagnachmittag ein 23-jähriger Welser mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten. Das Auto landete in einem Bach. Seine beiden Mitfahrerinnen (18 und 19 Jahre alt) mussten aus dem Wrack befreit werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zu dem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten kam es am Dienstag gegen 16 Uhr im Gemeindegebiet von Offenhausen. Ein 23-Jähriger aus Wels fuhr dabei mit seinem Pkw auf der L1249 Richtung Gunskirchen. Im Fahrzeug befanden sich noch eine 18-Jährige und eine 19-Jährige, beide aus Offenhausen.

Aus Fahrzeug befreit
Aus noch ungeklärter Ursache kam der Wagen plötzlich ins Schleudern, rechts von der Fahrbahn ab und blieb in einem Bach stehen. Während sich der 23-Jährige selbstständig befreien konnte, mussten die beiden Mitfahrerinnen von der Feuerwehr geborgen werden.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Lkw-Lenkerin
Riesen Stau auf der A25: Dieser Unfall war schuld
06.11.2026
Polizeibericht fertig
Busunfall mit sechs Verletzten steht vor Klärung
09.11.2026

Alle drei erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in die Kliniken Wels und Vöcklabruck eingeliefert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
11.11.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
149.288 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
107.932 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
87.550 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1087 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
821 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Wirtschaft
Regierung streicht Öko-Abgabe auf Stromrechnung
719 mal kommentiert
Alles, was die Energiekosten senkt, bleibt den Haushalten mehr im Geldbörsel.
Mehr Oberösterreich
Drei Verletzte
Auto kam ins Schleudern und landete dann in Bach
Aber 1000 Jobs weniger
Voestalpine mit 46% mehr Gewinn im ersten Halbjahr
Krone Plus Logo
Suchtprävention
„Ihr seid gut genug“ – das hilft gegen Beautywahn
In Schule verkauft
Zwölfjähriger Bub hortete 172 Stück Pyrotechnik
Dramatischer Unfall
„Wäre Traum, wenn Dani selbstständig leben könnte“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf