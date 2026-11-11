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Haus einsturzgefährdet

„Habe schon länger gefühlt, dass Wände zittern“

Oberösterreich
11.11.2026 18:00
Mithilfe eines Baggers wurde Erdreich verdichtet, um das Fundament des alten Hauses zu stützen.
Mithilfe eines Baggers wurde Erdreich verdichtet, um das Fundament des alten Hauses zu stützen.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Nachdem ein Haus im Linzer Stadtzentrum vorübergehend evakuiert werden musste, war die OÖ-„Krone“ für einen Lokalaugenschein vor Ort. Bewohner des in der Nacht evakuierten Linzer Hauses ahnten schon länger, dass die Arbeiten nebenan ihr Gebäude beeinträchtigen könnten.

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„Ich habe schon länger gespürt, dass die Wände immer wieder gezittert haben, obwohl ich am anderen Ende des Hauses wohne“, schildert Sascha D. Die 26-jährige Ukrainerin zog im Sommer im Haus in der Linzer Langgasse ein, nur wenige Wochen, bevor das Nachbarhaus abgerissen wurde.

Keine Angst mehr
„Ich wollte am Dienstag nach einem langen Arbeitstag einfach nur heim und unter die Dusche, doch es war überall Blaulicht. Zuerst war ich sehr schockiert und hatte große Angst, aber dann bin ich mit meinem Freund auf ein Bier gegangen, und auch das Rote Kreuz hat sich sehr gut um uns Bewohner gekümmert“, so die Verkäuferin zur OÖ-„Krone“. Geschlafen habe sie aber gut – ohne Angst, dass das Gebäude doch noch einstürzen könnte.

Risse und Evakuierung
Nachdem am Dienstag Risse an dem zweistöckigen Altbau entdeckt worden waren und Bauarbeiter Bedenken geäußert hatten, wurden neun anwesende Bewohner in Sicherheit gebracht. Sie und auch Sascha D. wurden in einem Bus der Linzer Linien vom Roten Kreuz betreut. Auf Anraten der Statiker wurde schließlich Erdreich neben dem ausgegrabenen Fundament verdichtet und das Haus stabilisiert – gegen 21 Uhr gab es Entwarnung, die Bewohner durften in ihre Wohnungen zurückkehren.

Bewohnerin Sascha D. war zuerst schockiert, hatte dann aber keine Angst mehr.
Bewohnerin Sascha D. war zuerst schockiert, hatte dann aber keine Angst mehr.(Bild: Anna Jaschek)

Restaurant beschädigt
Yosef Karimi vom Yosef Restaurant, dessen Wand direkt an die Baustelle grenzt, nahm die Sache eher gelassen: „Am Montag hatten wir zu. Als wir am Dienstag aufgesperrt haben, sind uns Risse in der Wand aufgefallen, und die Tür hat plötzlich geklemmt. Also haben wir zur Sicherheit wieder geschlossen.“ Mittlerweile hätten Experten von der Baufirma den Schaden begutachtet, er soll bald repariert werden.

Wirt Yosef Karimi nahm den Schaden an seinem Lokal gelassen.
Wirt Yosef Karimi nahm den Schaden an seinem Lokal gelassen.(Bild: Anna Jaschek)

Wirtschaftlicher Schaden
Okaytekin, Chef von Berlinzer Döner, war live dabei, als der Bereich am Dienstagabend großräumig abgesperrt wurde: „Für uns war es ärgerlich, dass in den drei stärksten Stunden keine Kunden kommen konnten. Das hat natürlich wehgetan, aber sonst waren wir nicht betroffen.“

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