„Habe schon länger gefühlt, dass Wände zittern“

Keine Angst mehr

„Ich wollte am Dienstag nach einem langen Arbeitstag einfach nur heim und unter die Dusche, doch es war überall Blaulicht. Zuerst war ich sehr schockiert und hatte große Angst, aber dann bin ich mit meinem Freund auf ein Bier gegangen, und auch das Rote Kreuz hat sich sehr gut um uns Bewohner gekümmert“, so die Verkäuferin zur OÖ-„Krone“. Geschlafen habe sie aber gut – ohne Angst, dass das Gebäude doch noch einstürzen könnte.