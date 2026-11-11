Land lässt Vorwürfe von Wirtschaftsaufsicht prüfen

Heftige Vorwürfe

Laut Recherche des deutschen Nachrichtenmagazins „Spiegel“ soll der katholische Orden der Barmherzigen Brüder seinen eigenen Krankenhäusern Arzneien mit teils enormen Preisaufschlägen verrechnet haben. Dadurch könnten die Betriebsverluste der Spitäler künstlich erhöht worden sein – und damit auch die Zahlungen der öffentlichen Hand. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Linzer Beispiel

Ein Beispiel aus Linz: Ein einfaches Antibiotikum wurde laut internen Unterlagen um durchschnittlich 19,49 Euro eingekauft und an die Klinik der Diakonissen in der Linzer Weißenwolffstraße um 24,15 € weiterverkauft. Das eigene Krankenhaus in der Seilerstätte musste hingegen mehr als das Zehnfache – satte 241,25 € – dafür hinblättern.