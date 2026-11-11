Land lässt Vorwürfe von Wirtschaftsaufsicht prüfen

Der Orden der Barmherzigen Brüder soll intern Medikamente zu überhöhten Preisen weiterverrechnet haben. So soll in Linz ein um 19,49 Euro eingekauftes Antibiotikum um mehr als das Zehnfache an das Spital in der Seilerstätte weiterverkauft worden sein. Der Orden dementiert, das Land OÖ hat die Wirtschaftsaufsicht eingeschaltet.
„Ich nehme diese Vorwürfe sehr ernst. Als wir im Gesundheitsressort davon Kenntnis erlangt hatten, haben wir umgehend die Wirtschaftsaufsicht mit einer Prüfung beauftragt“, sagt Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (ÖVP) nach Bekanntwerden der Vorwürfe gegen die Barmherzigen Brüder.
Heftige Vorwürfe
Laut Recherche des deutschen Nachrichtenmagazins „Spiegel“ soll der katholische Orden der Barmherzigen Brüder seinen eigenen Krankenhäusern Arzneien mit teils enormen Preisaufschlägen verrechnet haben. Dadurch könnten die Betriebsverluste der Spitäler künstlich erhöht worden sein – und damit auch die Zahlungen der öffentlichen Hand. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Linzer Beispiel
Ein Beispiel aus Linz: Ein einfaches Antibiotikum wurde laut internen Unterlagen um durchschnittlich 19,49 Euro eingekauft und an die Klinik der Diakonissen in der Linzer Weißenwolffstraße um 24,15 € weiterverkauft. Das eigene Krankenhaus in der Seilerstätte musste hingegen mehr als das Zehnfache – satte 241,25 € – dafür hinblättern.
Orden bestreitet Vorwürfe
Die Barmherzigen Brüder bestreiten die Vorwürfe und betonen, dass die Verrechnungspreise für das eigene Spital keineswegs reine Medikamentenpreise darstellen würden. Vielmehr würden sie Arzneimittelaufbereitungen, pharmazeutische Betreuungen bei Visiten oder Personalkosten enthalten.
Verbesserungspotenzial
In einer Presseaussendung räumt Peter Ausweger, Gesamtleiter der Barmherzigen Brüder, jedoch Verbesserungspotenzial ein: Die Verrechnung an allen Standorten soll rückwirkend für das gesamte Jahr 2026 nachvollziehbarer werden – die Trennung der verschiedenen Kostenbestandteile für Medikamente soll „klar ersichtlich sein“.
„Keine Kompromisse“
Haberlander abschließend: „Bei solchen Vorwürfen braucht es volle Transparenz und eine lückenlose Aufklärung. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, muss es selbstverständlich entsprechende Konsequenzen geben. Es darf hier keine Kompromisse geben.“
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