Mutter und Sohn nach Schubhaft wieder zuhause

Musterbeispiel für Integration

Dass die fünfköpfige Familie abgeschoben werden sollte, sorgte im Ort für Aufruhr und große Verunsicherung, schließlich waren alle in verschiedenen Vereinen aktiv und allseits beliebt. Die Familie habe kaum jemals einen Gottesdienst ausgelassen, sei bei Veranstaltungen der Pfarre und der Gemeinde, aber auch im Fußballverein stets willkommen. Der älteste Sohn habe sich dort dank seiner hervorragenden Sprachkenntnisse schnell ins Team eingefügt, die Mutter stehe nach selbstfinanzierten Kursen vor der B1-Deutschprüfung und trage kein Kopftuch.