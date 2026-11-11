Mutter und Sohn nach Schubhaft wieder zuhause

Schon am Dienstag waren eine irakische Mutter und ihr ältester Sohn aus der Schubhaft entlassen worden – die „Krone“ hatte berichtet. Heute, am Mittwoch, waren die beiden in ihre neue Heimat zurückgekehrt. Die fünfköpfige Familie sollte abgeschoben werden, doch Gemeindebürger stemmten sich gegen den Entschluss.
Große Freude in Katsdorf: Die 33-jährige Mutter, die mit ihrem Sohn (11) bereits in Wien in Schubhaft war, kehrte am Mittwoch mit ihrem Kind in die Asylunterkunft in Katsdorf zurück. Rechtzeitig zum Martinsfest waren beide am späten Nachmittag wieder angekommen, wie die OÖ-„Krone“ aus dem Kreis ihrer Fürsprecher erfuhr. Der Vater und die beiden jüngeren Kinder (5, 3) sind weiter untergetaucht.
Kein Bleiberecht
Dass die fünfköpfige Familie in Österreich bleiben darf, ist aber noch lange nicht gesagt. Der 40-jährige Vater ist mit dem jüngeren Sohn (5) und der dreijährigen Tochter weiterhin untergetaucht. Am Donnerstag wolle die Familie einen neuen Asylantrag stellen – den dritten und letzten.
Musterbeispiel für Integration
Dass die fünfköpfige Familie abgeschoben werden sollte, sorgte im Ort für Aufruhr und große Verunsicherung, schließlich waren alle in verschiedenen Vereinen aktiv und allseits beliebt. Die Familie habe kaum jemals einen Gottesdienst ausgelassen, sei bei Veranstaltungen der Pfarre und der Gemeinde, aber auch im Fußballverein stets willkommen. Der älteste Sohn habe sich dort dank seiner hervorragenden Sprachkenntnisse schnell ins Team eingefügt, die Mutter stehe nach selbstfinanzierten Kursen vor der B1-Deutschprüfung und trage kein Kopftuch.
Hoffnung besteht
Obwohl die Lage nach wie vor unsicher ist, kann sich die Familie des starken Rückhalts aus ihrem Umfeld sicher sein – und die Hoffnung auf einen positiven Bescheid lebt weiter.
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