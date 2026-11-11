Lenker verweigerte Alkotest: „Ich bin auf Heroin“

Er fuhr mit dem E-Scooter am Gehweg, deshalb hielten Polizisten in Wels den sichtlich beeinträchtigen Lenker an. Der Alkotest verweigterte der frisch aus dem Häfen entlassene 41-Jährige mit der Begründung: „Ich bin auf Heroin“.
Weil er mit einem E-Scooter ohne Beleuchtung auf dem Geh- und Radweg der Dr.-Koss-Straße in Wels unterwegs war, wurde ein 41-jähriger Welser am Dienstag um 19.45 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Die Beamten merkten sofort, dass der Mann augenscheinlich schwer beeinträchtigt war und forderten ihn deshalb zum Alkotest auf. Diesen verweigerte er, weil er laut eigenen Angaben positiv auf Heroin sei.
„Hab keine Zeit für solche Sachen“
Auch die klinische Untersuchung verweigerte er und gab den Polizisten zu verstehen, dass er gerade aus dem Gefängnis entlassen worden sei, sein Leben genieße und für derartige Sachen keine Zeit habe. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er wird angezeigt.
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