Wirtschaftskammer senkt Umlage und baut 50 Jobs ab

Am Dienstagabend wurden die Reformschritte durch das Wirtschaftsparlament offiziell beschlossen. Die WKOÖ senkt die Kammerumlage 2 – sie muss von den Unternehmen bezahlt werden – von derzeit 0,19 Prozent der Lohnsumme innerhalb eines Unternehmens ab 2027 auf 0,18, ab 2028 auf 0,17 und ab 2029 auf 0,16 Prozent. Damit sollen die Mitgliedsbetriebe um rund zehn Millionen Euro jährlich entlastet werden.