Wirtschaftskammer senkt Umlage und baut 50 Jobs ab

Das Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ) hat am Dienstag mit der Senkung der Kammerumlage 2 den „letzten großen Schritt zur Umsetzung der Reform“ beschlossen, wie es von der Interessenvertretung heißt. Zugleich werden als Sparmaßnahme 50 Stellen abgebaut.
Ausgelöst durch die Krise der Wirtschaftskammer auf Bundesebene – Stichwort später zurückgenommene üppige Gehaltserhöhungen – hat sich auch die Kammer in Oberösterreich ein Reformprogramm verordnet. Kernpunkte: Die Kammerumlage 2 wird gesenkt und 50 der rund 400 Mitarbeiter werden abgebaut – die „Krone“ berichtete.
Am Dienstagabend wurden die Reformschritte durch das Wirtschaftsparlament offiziell beschlossen. Die WKOÖ senkt die Kammerumlage 2 – sie muss von den Unternehmen bezahlt werden – von derzeit 0,19 Prozent der Lohnsumme innerhalb eines Unternehmens ab 2027 auf 0,18, ab 2028 auf 0,17 und ab 2029 auf 0,16 Prozent. Damit sollen die Mitgliedsbetriebe um rund zehn Millionen Euro jährlich entlastet werden.
Gegenfinanzierung durch Einsparungen
Finanziert wird die Beitragssenkung durch strukturelle Einsparungen und eine effizientere Organisation. Im heurigen Jahr wurde laut WKOÖ der Personalstand bereits um 20 Vollzeitäquivalente reduziert. In den kommenden drei Jahren sollen weitere 30 Stellen durch natürliche Abgänge und Nicht-Nachbesetzungen folgen.
Für die bundesweite Reformgruppe entwickelte die WKOÖ das Modell 1+2 für Interessenvertretung und Servicethemen. Dabei soll die Bundeswirtschaftskammer ihre Positionen zu einzelnen Themen gemeinsam mit zwei fachlich spezialisierten Landeskammern erarbeiten.
„Unser Ziel ist eine schlanke und schlagkräftige Wirtschaftskammer. Wir setzen unsere Mittel dort ein, wo sie für unsere Mitglieder den größten Nutzen bringen“, sagt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer angesichts der Beschlüsse.
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