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Batteriespeicher-Boom

In dieser Branche herrscht Goldgräberstimmung

Oberösterreich
11.11.2026 11:20
Immer mehr Energiefirmen wollen Geld mit großen Batteriespeichern verdienen.
Immer mehr Energiefirmen wollen Geld mit großen Batteriespeichern verdienen.(Bild: Powerlink H2)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Erst im September ging in Wagenham im Innviertel der bis dahin größte Batteriespeicher in Betrieb – nun ist in Molln (ebenfalls OÖ) ein mehr als dreimal so großes Projekt geplant. Energieexperte Robert Tichler erklärt den Boom.

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Eine wahre Goldgräberstimmung herrscht derzeit bei sogenannten Batteriespeichern. Sie können Strom, der gerade nicht gebraucht wird, speichern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgeben.

Ein paar Beispiele für den Boom: Heuer im Frühling errichtete das Logistikunternehmen Schachinger zum Betanken seiner E-Lkw-Flotte in Hörsching einen Großbatteriespeicher mit 30 Megawatt Leistung – damals der größte Speicher des Landes. Im September wurde er vom 85-Megawatt-Batteriespeicher der Energiefirma NGEN in Wagenham abgelöst. Doch auch dieser Rekord wird nicht lange halten: In Molln ist nun ein Großspeicher mit 300 Megawatt Leistung geplant.

Preisdifferenz als Geschäftsmodell
Die Betreiber solcher Großspeicher verdienen Geld, indem sie Strom zu einem günstigen Zeitpunkt einkaufen, speichern und dann teurer weiterverkaufen. „Aktuell gibt es noch nicht viele Speicher, deshalb kann man das jetzt am besten ausnutzen“, erklärt Robert Tichler, Geschäftsführer des Energieinstituts an der JKU Linz, den aktuellen Boom.

Zitat Icon

Wir haben errechnet, dass Oberösterreich bis 2040 circa 140 Fußballfelder voll mit Großbatteriespeichern braucht, um das Stromnetz zu entlasten.

Robert Tichler, Chef des Energieinstituts an der JKU

Bild: Markus Wenzel

Schon 44.000 Haushalte haben kleine Speicher
Für den Experten eine positive Entwicklung: „Dadurch wird ermöglicht, zu bestimmten Zeiten Energie billiger zur Verfügung zu stellen, und im Normalfall entlastet ein Batteriespeicher auch das Stromnetz“ – denn anstatt dass überschüssiger PV-Strom zur Mittagszeit ins ohnehin überlastete Netz eingespeist wird, kann er zwischengespeichert werden. Der Bedarf an Speichern ist aus diesem Grund groß: „Wir haben errechnet, dass Oberösterreich bis 2040 circa 140 Fußballfelder voll mit Großbatteriespeichern braucht, um das Stromnetz zu entlasten“, sagt Tichler.

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Der Ausbau der Batteriespeicher erfolgt nicht nur durch Großprojekte: Der Netzbetreiber Netz OÖ verzeichnet bereits mehr als 44.000 Haushalte in Oberösterreich, die für ihre PV-Anlagen kleine Speicher gebaut haben.

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