In dieser Branche herrscht Goldgräberstimmung

Schon 44.000 Haushalte haben kleine Speicher

Für den Experten eine positive Entwicklung: „Dadurch wird ermöglicht, zu bestimmten Zeiten Energie billiger zur Verfügung zu stellen, und im Normalfall entlastet ein Batteriespeicher auch das Stromnetz“ – denn anstatt dass überschüssiger PV-Strom zur Mittagszeit ins ohnehin überlastete Netz eingespeist wird, kann er zwischengespeichert werden. Der Bedarf an Speichern ist aus diesem Grund groß: „Wir haben errechnet, dass Oberösterreich bis 2040 circa 140 Fußballfelder voll mit Großbatteriespeichern braucht, um das Stromnetz zu entlasten“, sagt Tichler.