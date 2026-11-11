Luftfahrtzulieferer FACC steigerte Umsatz um 15%

„Die Nachfrage in der Luftfahrtindustrie bietet uns derzeit gute Wachstumschancen. Wir nutzen diesen Rückenwind konsequent, um nicht nur unseren Umsatz zu steigern, sondern vor allem auch unsere Ertragskraft nachhaltig zu verbessern“, sagte FACC-CEO Robert Machtlinger. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor sei demnach das Effizienzprogramm des Luftfahrtzulieferers. Besonders erfreulich habe sich der Geschäftsbereich „Cabin Interiors“, also Kabinenausstattung, entwickelt. Die positive Entwicklung habe sich auch im dritten Quartal gezeigt: Der Umsatz in dem Geschäftsfeld erhöhte sich um 28,6 Prozent auf 273,8 Millionen Euro, das operative Ergebnis stieg von 3,1 auf 14,6 Millionen Euro.