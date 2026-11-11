Luftfahrtzulieferer FACC steigerte Umsatz um 15%

Der Innviertler Luftfahrtzulieferer FACC hat die ersten neun Monate des Geschäftsjahres mit deutlich besseren Ergebniskennzahlen abgeschlossen. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14,7 Prozent auf 800 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) legte um 86 Prozent auf 40 Millionen Euro zu.
„Die Nachfrage in der Luftfahrtindustrie bietet uns derzeit gute Wachstumschancen. Wir nutzen diesen Rückenwind konsequent, um nicht nur unseren Umsatz zu steigern, sondern vor allem auch unsere Ertragskraft nachhaltig zu verbessern“, sagte FACC-CEO Robert Machtlinger. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor sei demnach das Effizienzprogramm des Luftfahrtzulieferers. Besonders erfreulich habe sich der Geschäftsbereich „Cabin Interiors“, also Kabinenausstattung, entwickelt. Die positive Entwicklung habe sich auch im dritten Quartal gezeigt: Der Umsatz in dem Geschäftsfeld erhöhte sich um 28,6 Prozent auf 273,8 Millionen Euro, das operative Ergebnis stieg von 3,1 auf 14,6 Millionen Euro.
350 Millionen Euro Investition
Bis 2030 plant FACC Investitionen im Volumen von rund 350 Millionen Euro, rund 120 Millionen Euro davon fließen in ein neues Werk für Flugzeugstrukturen am oberösterreichischen Standort St. Martin im Innkreis. Auf Basis der aktuellen Nachfrage bestätigte der FACC-Vorstand den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Das Management rechnet mit einem Umsatzwachstum zwischen zehn und 15 Prozent und einer Gewinn-Marge von 5,25 bis 6,25 Prozent.
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