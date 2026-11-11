Drei Politiker verlassen Flughafen-Aufsichtsrat

Schwarze Null frühestens ab 2031

Das Gremium soll insgesamt verkleinert werden, doch die Arbeit wird dem Aufsichtsrat nicht ausgehen. Denn im Vorjahr schrieb der Flughafen laut Firmenbuch einen Verlust von etwas mehr als zwei Millionen Euro, wie die „OÖN“ zuerst berichteten. 2024 war der Verlust mit knapp elf Millionen Euro sogar noch deutlich größer gewesen. Laut Plan des neuen Airport-Geschäftsführers sind schwarze Zahlen frühestens ab 2031 möglich – sofern diese Prognose trotz Iran-Krieg zu halten ist.