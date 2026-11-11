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Nach Millionen-Verlust

Drei Politiker verlassen Flughafen-Aufsichtsrat

Oberösterreich
11.11.2026 13:30
Der Linzer Flughafen machte im Vorjahr mehr als zwei Millionen Euro Verlust.
Der Linzer Flughafen machte im Vorjahr mehr als zwei Millionen Euro Verlust.(Bild: Flughafen Linz)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Insgesamt fünf Aufsichtsräte scheiden aus dem Kontrollgremium des Linzer Flughafens aus, darunter drei Politiker. Die Airport-GmbH schreibt unterdessen das sechste Jahr in Folge Verluste: Der Jahresabschluss von 2025 weist einen Fehlbetrag von etwas mehr als zwei Millionen Euro aus.

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Im Aufsichtsrat des Linzer Flughafens beginnt das große Sesselrücken: Weil die Stadt Linz, wie berichtet, ihre Anteile am Airport an das Land Oberlösterreich verkauft, sind am Mittwoch die drei städtischen Vertreter (SPÖ-Bürgermeister Dietmar Prammer, Eveline Pupeter und Albert Laimighofer) offiziell aus dem Gremium ausgeschieden.

Markus Achleitner (ÖVP) wird am Donnerstag als Wirtschaftslandesrat abgelöst und damit auch den Flughafen-Aufsichtsrat verlassen. Und auch Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) wird sein Mandat im Zuge der Neuordnung der Eigentumsverhältnisse zurücklegen. Damit bleiben vorerst nur mehr vier von ursprünglich neun Aufsichtsräten übrig.

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Schwarze Null frühestens ab 2031
Das Gremium soll insgesamt verkleinert werden, doch die Arbeit wird dem Aufsichtsrat nicht ausgehen. Denn im Vorjahr schrieb der Flughafen laut Firmenbuch einen Verlust von etwas mehr als zwei Millionen Euro, wie die „OÖN“ zuerst berichteten. 2024 war der Verlust mit knapp elf Millionen Euro sogar noch deutlich größer gewesen. Laut Plan des neuen Airport-Geschäftsführers sind schwarze Zahlen frühestens ab 2031 möglich – sofern diese Prognose trotz Iran-Krieg zu halten ist.

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