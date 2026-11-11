12-jähriger Bub hortete 172 Stück Pyrotechnik

Mutter wusste davon

Denn dort übergab die 41-jährige Mutter des Burschen den Beamten einen vollen Karton mit pyrotechnischen Gegenständen. Darin befanden sich insgesamt 172 Stück Pyrotechnik: 91 der Klasse P1, 17 der Klasse F2, 18 der Klasse F3 und 26 der Klasse F4. „Anzumerken dabei ist, dass zum Besitz der Klasse F2 ein Mindestalter von 16 Jahren und der Klassen F3, F4 und P1 von 18 Jahren gesetzlich geregelt ist. Für den Besitz der Kategorien F3 und F4 ist zudem ein Sachkunde- bzw. Fachkenntnisnachweis erforderlich“, so die Polizei in einer Aussendung.