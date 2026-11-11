12-jähriger Bub hortete 172 Stück Pyrotechnik

Da staunten sogar die Beamten. Im Mühlviertel fand die Polizei bei einem gerade einmal 12-jährigen Buben eine große Anzahl von Pyrotechnik, den überwiegende Teil davon verbotenerweise. Aufgeflogen ist die Sache, weil er Teile davon an Mitschüler verkaufen wollte. Seine Mutter wusste offenbar davon.
Nach eines Hinweises, dass ein Zwölfjähriger aus Kleinzell im Bezirk Rohrbach pyrotechnische Gegenstände an Schulkollegen weiterverkaufe, hielten Polizisten Nachschau an dessen Wohnadresse. Und sie wurden fündig.
Mutter wusste davon
Denn dort übergab die 41-jährige Mutter des Burschen den Beamten einen vollen Karton mit pyrotechnischen Gegenständen. Darin befanden sich insgesamt 172 Stück Pyrotechnik: 91 der Klasse P1, 17 der Klasse F2, 18 der Klasse F3 und 26 der Klasse F4. „Anzumerken dabei ist, dass zum Besitz der Klasse F2 ein Mindestalter von 16 Jahren und der Klassen F3, F4 und P1 von 18 Jahren gesetzlich geregelt ist. Für den Besitz der Kategorien F3 und F4 ist zudem ein Sachkunde- bzw. Fachkenntnisnachweis erforderlich“, so die Polizei in einer Aussendung.
In Tschechien gekauft
Den Karton habe die Mutter im Abstellraum für ihren Sohn zur Verfügung gestellt, nachdem dieses aus Tschechien – offenbar von der Schwester des Buben – besorgt worden sei. Die 41-jährige Mutter wird angezeigt.
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