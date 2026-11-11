Bellingham gesteht: „Bin auf Hilfe angewiesen“

„Man kann sich nicht einfach verhalten, wie man will“

Immerhin gehe mit dem Job auch immer eine gewisse Erwartungshaltung einher. „Viele Menschen investieren eine Menge Geld in mich. Die Fans sind unglaublich engagiert und geben viel Geld aus, um zu kommen und die Mannschaft zu unterstützen. Man kann sich nicht einfach verhalten, wie man will, wenn man gleichzeitig eine Stadt oder ein Land repräsentiert, sobald man deren Trikot trägt – denn man ist für andere eine Inspiration. Ob man will oder nicht: Die nächste Generation schaut zu einem auf“, so Bellingham.