Bellingham gesteht: „Bin auf Hilfe angewiesen“

Fußballerisch ist er längst an der Weltspitze angekommen, im Alltag hingegen stellen Jude Bellingham vermeintlich einfache Dinge vor Herausforderungen, wie er nun der britischen „Vogue“ verriet.
„Im fußballerischen Kontext fühle ich mich reif, weil ich schon fast 400 Spiele bestritten habe – aber im privaten Leben fühle ich mich ehrlich gesagt gar nicht so reif“, gab der 23-Jährige offen zu. „Ich kann nicht kochen, ich kann kein Auto fahren … Ich bin zwar gut in dem, was ich tue, aber was den Rest angeht? Da sieht es eher mau aus. Ich bin auf die Hilfe von Freunden und Familie angewiesen – sei es beim Kochen, Putzen oder bei anderen Dingen.“
Mit 17 nach Deutschland gewechselt
Fairerweise sei dazu gesagt: Während andere Teenager in der Fahrschule lernten, mit einem Auto umzugehen, war Bellingham bereits als Profi tätig – entsprechend wenig Zeit blieb dem Briten neben all den Trainings für „normale“ Dinge. Mit gerade einmal 17 Jahren wechselte der Offensivspieler von Birmingham City zu Borussia Dortmund, 2023 unterschrieb er bei Real Madrid.
„Ich arbeite jeden Tag hart, und wenn ich dann nach Hause komme – nun ja, da habe ich es wohl versäumt, die ganz grundlegenden Dinge des Alltags zu lernen. Aber dafür wird sich sicher noch die richtige Zeit und Gelegenheit finden“, ist Bellingham überzeugt, die Dinge, die er in den vergangenen Jahren verpasst hat, in Zukunft nachzuholen.
Bellingham gab der „Vogue“ ein offenes Interview:
So romantisch wie sich so mancher Fußballfan Bellinghams Leben als Real-Star vorstellen mag, sei es allerdings nicht. „In der letzten Saison hatte ich phasenweise das Gefühl, dass mich der Fußball völlig vereinnahmt – ich war dadurch extrem angespannt und gestresst. Deshalb habe ich angefangen, mit jemandem darüber zu sprechen, der mir sehr geholfen hat, mit solchen Situationen umzugehen“, macht der englische Teamspieler kein Geheimnis daraus, sich auch mental helfen zu lassen.
„Man kann sich nicht einfach verhalten, wie man will“
Immerhin gehe mit dem Job auch immer eine gewisse Erwartungshaltung einher. „Viele Menschen investieren eine Menge Geld in mich. Die Fans sind unglaublich engagiert und geben viel Geld aus, um zu kommen und die Mannschaft zu unterstützen. Man kann sich nicht einfach verhalten, wie man will, wenn man gleichzeitig eine Stadt oder ein Land repräsentiert, sobald man deren Trikot trägt – denn man ist für andere eine Inspiration. Ob man will oder nicht: Die nächste Generation schaut zu einem auf“, so Bellingham.
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