Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Real-Star offen

Bellingham gesteht: „Bin auf Hilfe angewiesen“

La Liga
11.11.2026 12:00
Im Alltag braucht Jude Bellingham oft Hilfe.
Im Alltag braucht Jude Bellingham oft Hilfe.(Bild: AFP/ANGELOS TZORTZINIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fußballerisch ist er längst an der Weltspitze angekommen, im Alltag hingegen stellen Jude Bellingham vermeintlich einfache Dinge vor Herausforderungen, wie er nun der britischen „Vogue“ verriet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Im fußballerischen Kontext fühle ich mich reif, weil ich schon fast 400 Spiele bestritten habe – aber im privaten Leben fühle ich mich ehrlich gesagt gar nicht so reif“, gab der 23-Jährige offen zu. „Ich kann nicht kochen, ich kann kein Auto fahren … Ich bin zwar gut in dem, was ich tue, aber was den Rest angeht? Da sieht es eher mau aus. Ich bin auf die Hilfe von Freunden und Familie angewiesen – sei es beim Kochen, Putzen oder bei anderen Dingen.“

Stets im Rampenlicht: Fußball-Star Jude Bellingham
Stets im Rampenlicht: Fußball-Star Jude Bellingham(Bild: AP/Manu Fernandez)

Mit 17 nach Deutschland gewechselt
Fairerweise sei dazu gesagt: Während andere Teenager in der Fahrschule lernten, mit einem Auto umzugehen, war Bellingham bereits als Profi tätig – entsprechend wenig Zeit blieb dem Briten neben all den Trainings für „normale“ Dinge. Mit gerade einmal 17 Jahren wechselte der Offensivspieler von Birmingham City zu Borussia Dortmund, 2023 unterschrieb er bei Real Madrid.

„Ich arbeite jeden Tag hart, und wenn ich dann nach Hause komme – nun ja, da habe ich es wohl versäumt, die ganz grundlegenden Dinge des Alltags zu lernen. Aber dafür wird sich sicher noch die richtige Zeit und Gelegenheit finden“, ist Bellingham überzeugt, die Dinge, die er in den vergangenen Jahren verpasst hat, in Zukunft nachzuholen.

Bellingham gab der „Vogue“ ein offenes Interview:

So romantisch wie sich so mancher Fußballfan Bellinghams Leben als Real-Star vorstellen mag, sei es allerdings nicht. „In der letzten Saison hatte ich phasenweise das Gefühl, dass mich der Fußball völlig vereinnahmt – ich war dadurch extrem angespannt und gestresst. Deshalb habe ich angefangen, mit jemandem darüber zu sprechen, der mir sehr geholfen hat, mit solchen Situationen umzugehen“, macht der englische Teamspieler kein Geheimnis daraus, sich auch mental helfen zu lassen. 

Lesen Sie auch:
England-Teamchef Thomas Tuchel
Kader verkündet
Thomas Tuchel sorgt für Bellingham-Überraschung
06.11.2026

„Man kann sich nicht einfach verhalten, wie man will“
Immerhin gehe mit dem Job auch immer eine gewisse Erwartungshaltung einher. „Viele Menschen investieren eine Menge Geld in mich. Die Fans sind unglaublich engagiert und geben viel Geld aus, um zu kommen und die Mannschaft zu unterstützen. Man kann sich nicht einfach verhalten, wie man will, wenn man gleichzeitig eine Stadt oder ein Land repräsentiert, sobald man deren Trikot trägt – denn man ist für andere eine Inspiration. Ob man will oder nicht: Die nächste Generation schaut zu einem auf“, so Bellingham.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
La Liga
11.11.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
150.407 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
112.021 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
90.053 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1093 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
828 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Wirtschaft
Regierung streicht Öko-Abgabe auf Stromrechnung
719 mal kommentiert
Alles, was die Energiekosten senkt, bleibt den Haushalten mehr im Geldbörsel.
Mehr La Liga
Keine Rücksicht?
Bayern-Fans sind verärgert und schimpfen über DFL
Nach Hoeneß-Aussagen
Sammer zur Causa Musiala: „Eine Katastrophe“
Tolle Nachricht
Bayerns Kompany zurück an der Säbener Straße
Lothar Matthäus:
„Hoeneß wäre als Erster auf Barrikaden gegangen“
Chukwuemeka macht mit
Schon wieder Homophobie-Wirbel um Dortmund-Spieler

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf