Vogel-Invasion in Rom
Tausende Stare machen Straßen zur Kloake!
Im Römer Stadtteil Prati Fiscali sorgt derzeit eine regelrechte Vogelplage für massive Probleme. Vor allem am Abend besteht erhöhte Gefahr, von Exkrementen der Tiere, die sich in zahlreichen Bäumen eingenistet haben, getroffen zu werden. Die Behörden haben bereits mit Vertreibungsmaßnahmen begonnen.
Italienische Medien berichten von einer „Invasion der Vögel“, die an den Kult-Horrorstreifen von Alfred Hitchcock erinnert. Die gefiederten Störenfriede sammeln sich ab etwa 17 Uhr auf Bäumen und Antennen, um dort die Nacht zu verbringen. Zurück bleiben gewaltige Mengen an Vogelkot, Gestank und rutschige Gehwege. Manche Bewohner bringen ihre Autos rechtzeitig in Sicherheit, Fußgänger schützen sich mit aufgespannten Regenschirmen vor dem „Exkrementen-Regen“.
Die Stadt versucht zwar, die Eindringlinge mit akustischen Warnsignalen und Lichtstrahlen aus den Baumkronen zu vertreiben. Doch bislang lassen sich die Stare kaum beeindrucken und kehren laut Berichten der betroffenen Bewohner von Prati Fiscali immer wieder zu ihren Schlafplätzen zurück.
„Wir waschen die Autos jeden Tag“
Bis auf Weiteres sind daher die Reinigungskräfte im Dauereinsatz. Unter den Anrainern wächst der Unmut. Ein Ende der ungewöhnlichen Belagerung ist vorerst nicht in Sicht. Daraus schlagen dem Vernehmen nach bereits erste Autowaschanlagen Profit. „Mittlerweile waschen wir die Autos jeden Tag, aber die Kosten sind hoch geworden, weil es sich schließlich um giftiges Material handelt. In der Waschanlage verlangen sie mindestens 30 Euro“, echauffiert sich ein Fahrzeugbesitzer gegenüber der Tageszeitung „La Repubblica“.
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