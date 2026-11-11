Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vogel-Invasion in Rom

Tausende Stare machen Straßen zur Kloake!

Ausland
11.11.2026 11:36
Die Vertreibungsmaßnahmen der Behörden haben bislang nicht viel bewirkt. Jeden Abend versammeln ...
Die Vertreibungsmaßnahmen der Behörden haben bislang nicht viel bewirkt. Jeden Abend versammeln sich die Stare auf den Bäumen im Römer Stadtteil Prati Fiscali und hinterlassen enorme Mengen an Kot (Symbolbild).(Bild: Green Man - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Römer Stadtteil Prati Fiscali sorgt derzeit eine regelrechte Vogelplage für massive Probleme. Vor allem am Abend besteht erhöhte Gefahr, von Exkrementen der Tiere, die sich in zahlreichen Bäumen eingenistet haben, getroffen zu werden. Die Behörden haben bereits mit Vertreibungsmaßnahmen begonnen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Italienische Medien berichten von einer „Invasion der Vögel“, die an den Kult-Horrorstreifen von Alfred Hitchcock erinnert. Die gefiederten Störenfriede sammeln sich ab etwa 17 Uhr auf Bäumen und Antennen, um dort die Nacht zu verbringen. Zurück bleiben gewaltige Mengen an Vogelkot, Gestank und rutschige Gehwege. Manche Bewohner bringen ihre Autos rechtzeitig in Sicherheit, Fußgänger schützen sich mit aufgespannten Regenschirmen vor dem „Exkrementen-Regen“.

Die Stadt versucht zwar, die Eindringlinge mit akustischen Warnsignalen und Lichtstrahlen aus den Baumkronen zu vertreiben. Doch bislang lassen sich die Stare kaum beeindrucken und kehren laut Berichten der betroffenen Bewohner von Prati Fiscali immer wieder zu ihren Schlafplätzen zurück.

„Wir waschen die Autos jeden Tag“
Bis auf Weiteres sind daher die Reinigungskräfte im Dauereinsatz. Unter den Anrainern wächst der Unmut. Ein Ende der ungewöhnlichen Belagerung ist vorerst nicht in Sicht. Daraus schlagen dem Vernehmen nach bereits erste Autowaschanlagen Profit. „Mittlerweile waschen wir die Autos jeden Tag, aber die Kosten sind hoch geworden, weil es sich schließlich um giftiges Material handelt. In der Waschanlage verlangen sie mindestens 30 Euro“, echauffiert sich ein Fahrzeugbesitzer gegenüber der Tageszeitung „La Repubblica“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
11.11.2026 11:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf