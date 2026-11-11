Tausende Stare machen Straßen zur Kloake!

„Wir waschen die Autos jeden Tag“

Bis auf Weiteres sind daher die Reinigungskräfte im Dauereinsatz. Unter den Anrainern wächst der Unmut. Ein Ende der ungewöhnlichen Belagerung ist vorerst nicht in Sicht. Daraus schlagen dem Vernehmen nach bereits erste Autowaschanlagen Profit. „Mittlerweile waschen wir die Autos jeden Tag, aber die Kosten sind hoch geworden, weil es sich schließlich um giftiges Material handelt. In der Waschanlage verlangen sie mindestens 30 Euro“, echauffiert sich ein Fahrzeugbesitzer gegenüber der Tageszeitung „La Repubblica“.