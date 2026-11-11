Saudis knallhart
Uneheliches Kind: 100 Peitschenhiebe für Mutter
Ein Gericht in Saudi-Arabien hat eine Hausangestellte (40) aus Kenia zu 100 Peitschenhieben verurteilt. Die Frau hatte im Sommer 2025 ein außereheliches Kind zur Welt gebracht, das Urteil wurde Medienberichten zufolge bereits im Oktober verhängt.
Die Frau hatte einem Bericht der „New York Times“ zufolge im Sommer 2025 in einer Unterkunft für Arbeitskräfte einen Sohn zur Welt gebracht. Sie war demnach legal in Saudi-Arabien beschäftigt und wurde nach einer kurzen Beziehung mit einem Ägypter, der das Land ihren Angaben zufolge inzwischen verlassen hatte, schwanger. Als ein Aufseher die Frau mit dem Baby entdeckte, brachte er die beiden in ein Krankenhaus.
Danach folgte eine Befragung durch die Polizei und ein Gerichtsverfahren, zu dem es keine öffentlich einsehbaren Dokumente und auch keine Stellungnahme der saudischen Behörden gibt. Die Strafgerichte veröffentlichen normalerweise keine Urteile oder andere Akten von Prozessen.
Strafe Auslegungssache der Scharia-Richter
Saudi-Arabiens Gesetze beruhen auf dem islamischen Rechtssystem der Scharia. Weil es kein Strafgesetzbuch gibt, haben Richter einen erheblichen Spielraum bei der Auslegung. Ob und wann die Strafe vollstreckt wird, ist unklar. Sex außerhalb der Ehe und außereheliche Schwangerschaft liegen nach Recherchen der Zeitung in einem Graubereich, bei denen unverheiratete Mütter nicht zwingend strafrechtlich verfolgt werden.
Mutter und Baby musste auf Tankstelle leben
Die Frau versucht seit mehr als einem Jahr vergeblich, nach Kenia zurückzukehren. Die Unterkunft wurde ihr nach der Geburt verwehrt und die kenianische Botschaft in Riad leistete keine Hilfe. Deshalb lebte sie dem Bericht zufolge zeitweise an einer Tankstelle, die zum Treffpunkt für gestrandete Migrantinnen mit Kindern geworden war. Erst nach dem „New York Times“-Bericht erhielt sie wieder eine Unterkunft und Ausreisedokumente, durfte das Land wegen des laufenden Verfahrens aber nicht verlassen.
Blogger zu 1000 Peitschenhieben verurteilt
In Saudi-Arabien war der bekannte Blogger Raif Badawi 2014 wegen seiner Texte zu Freiheit und Gleichberechtigung zu zehn Jahren Haft, 1000 Peitschenhieben und einer hohen Geldstrafe verurteilt worden. Die ersten 50 Stockschläge erhielt er 2015 in der Öffentlichkeit, die weiteren Termine wurden dann aber aufgeschoben.
Justizreform sollte Prügelstrafe eindämmen
2020 folgte die Ankündigung Saudi-Arabiens, den Einsatz der Prügelstrafe deutlich einzuschränken. Der Schritt wurde vom Regime des faktisch herrschenden Kronprinzen Mohammed bin Salman als große Reform dargestellt und vielfach als faktische Abschaffung der Prügelstrafe verstanden. Ausnahmen sind aber weiterhin möglich.
Urteile werden normalerweise nicht veröffentlicht
Weil Urteile solcher Delikte normalerweise nicht veröffentlicht werden, ist unklar, wie häufig solche Strafen noch verhängt werden. Auch die Todesstrafe kommt im Land weiter zum Einsatz – es werden so viele Menschen hingerichtet wie sonst nur in China und im Iran.
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