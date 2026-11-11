Uneheliches Kind: 100 Peitschenhiebe für Mutter

Mutter und Baby musste auf Tankstelle leben

Die Frau versucht seit mehr als einem Jahr vergeblich, nach Kenia zurückzukehren. Die Unterkunft wurde ihr nach der Geburt verwehrt und die kenianische Botschaft in Riad leistete keine Hilfe. Deshalb lebte sie dem Bericht zufolge zeitweise an einer Tankstelle, die zum Treffpunkt für gestrandete Migrantinnen mit Kindern geworden war. Erst nach dem „New York Times“-Bericht erhielt sie wieder eine Unterkunft und Ausreisedokumente, durfte das Land wegen des laufenden Verfahrens aber nicht verlassen.