Machtkampf? Bayern gibt nächste Trennung bekannt!

Der FC Bayern München gibt die nächste Trennung bekannt! Spitzt sich da ein Machtkampf zu? ...
Florian Zahn, Teamleiter Scouting und Kaderplanung im Nachwuchsbereich, verlässt den deutschen Rekordmeister. Nach sieben Jahren am Campus einigten sich beide Seiten auf eine Beendigung der Zusammenarbeit.
Zahn war im Sommer 2019 vom FC Chelsea nach München gewechselt. Seither war er maßgeblich an der Suche und Entwicklung junger Talente beteiligt und begleitete Nachwuchsspieler auf ihrem Weg in Richtung Profifußball.
Freund würdigt Zahns Arbeit
Sportdirektor Christoph Freund bedankte sich beim scheidenden Mitarbeiter: „Florian hat mit seinem Team in den vergangenen Jahren viele talentierte Spieler entdeckt, die den Weg in den Profifußball gefunden haben oder kurz davor sind. Wir bedanken uns bei ihm für seine Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“
Zahn blickt mit Dankbarkeit auf seine Zeit beim FC Bayern zurück: „Der FC Bayern hat mir ermöglicht, die Verpflichtung und Entwicklung nationaler und internationaler Talente aktiv mitzugestalten. Diese Möglichkeit bei meinem Herzensverein bekommen zu haben, erfüllt mich mit Stolz und großer Dankbarkeit.“
Zahn weiter: „Nach sieben Jahren im Verein fühlt es sich richtig an, meinem Streben nach persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung nachzugehen. Ich freue mich auf das, was kommt und bleibe dem FC Bayern tief verbunden. Herzlichen Dank an mein Team und alle Vorgesetzten und Kollegen, die mich auf diesem Weg unterstützt haben.“
Auch Schmadtke verlässt den Verein
Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Scouting-Chef Nils Schmadtke den FC Bayern im Jänner verlassen wird.
Hauptverantwortlich für die Planungen am Campus sind jetzt Sportdirektor Christoph Freund und Campus-Boss Jochen Sauer. Das hatte Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge zuletzt in einem Interview der „Abendzeitung“ bestätigt und sagte, dass es „inzwischen beschlossen“ sei, „dass Christoph und Jochen Sauer künftig die komplette Verantwortung für den Campus haben“.
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