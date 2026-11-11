Machtkampf? Bayern gibt nächste Trennung bekannt!

Freund würdigt Zahns Arbeit

Sportdirektor Christoph Freund bedankte sich beim scheidenden Mitarbeiter: „Florian hat mit seinem Team in den vergangenen Jahren viele talentierte Spieler entdeckt, die den Weg in den Profifußball gefunden haben oder kurz davor sind. Wir bedanken uns bei ihm für seine Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“