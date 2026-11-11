Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach sieben Jahren

Machtkampf? Bayern gibt nächste Trennung bekannt!

Deutsche Bundesliga
11.11.2026 12:55
Personeller Umbruch beim FC Bayern
Personeller Umbruch beim FC Bayern(Bild: APA-Images / dpa Picture Alliance / Frank Hoermann)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der FC Bayern München gibt die nächste Trennung bekannt! Spitzt sich da ein Machtkampf zu? ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Florian Zahn, Teamleiter Scouting und Kaderplanung im Nachwuchsbereich, verlässt den deutschen Rekordmeister. Nach sieben Jahren am Campus einigten sich beide Seiten auf eine Beendigung der Zusammenarbeit. 

Zahn war im Sommer 2019 vom FC Chelsea nach München gewechselt. Seither war er maßgeblich an der Suche und Entwicklung junger Talente beteiligt und begleitete Nachwuchsspieler auf ihrem Weg in Richtung Profifußball.

Freund würdigt Zahns Arbeit
Sportdirektor Christoph Freund bedankte sich beim scheidenden Mitarbeiter: „Florian hat mit seinem Team in den vergangenen Jahren viele talentierte Spieler entdeckt, die den Weg in den Profifußball gefunden haben oder kurz davor sind. Wir bedanken uns bei ihm für seine Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Bayern-Sportdirektor Christoph Freund
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund(Bild: GEPA)

Zahn blickt mit Dankbarkeit auf seine Zeit beim FC Bayern zurück: „Der FC Bayern hat mir ermöglicht, die Verpflichtung und Entwicklung nationaler und internationaler Talente aktiv mitzugestalten. Diese Möglichkeit bei meinem Herzensverein bekommen zu haben, erfüllt mich mit Stolz und großer Dankbarkeit.“

Zahn weiter: „Nach sieben Jahren im Verein fühlt es sich richtig an, meinem Streben nach persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung nachzugehen. Ich freue mich auf das, was kommt und bleibe dem FC Bayern tief verbunden. Herzlichen Dank an mein Team und alle Vorgesetzten und Kollegen, die mich auf diesem Weg unterstützt haben.“

Lesen Sie auch:
Die kommenden Heimspiele starten spät.
Keine Rücksicht?
Bayern-Fans sind verärgert und schimpfen über DFL
11.11.2026
Tolle Nachricht
Bayerns Kompany zurück an der Säbener Straße
10.11.2026
Nach Schmadtke-Aus:
FC Bayern offenbar vor einer weiteren Entlassung
03.11.2026
Abschied nach 2 Jahren
FC Bayern verkündet vorzeitige Trennung
03.11.2026

Auch Schmadtke verlässt den Verein
Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Scouting-Chef Nils Schmadtke den FC Bayern im Jänner verlassen wird.

Hauptverantwortlich für die Planungen am Campus sind jetzt Sportdirektor Christoph Freund und Campus-Boss Jochen Sauer. Das hatte Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge zuletzt in einem Interview der „Abendzeitung“ bestätigt und sagte, dass es „inzwischen beschlossen“ sei, „dass Christoph und Jochen Sauer künftig die komplette Verantwortung für den Campus haben“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
11.11.2026 12:55
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
München
FC Bayern MünchenFC Chelsea
MachtkampfSommer
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
150.834 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
112.976 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
91.018 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1093 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
829 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
750 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Nach sieben Jahren
Machtkampf? Bayern gibt nächste Trennung bekannt!
Keine Rücksicht?
Bayern-Fans sind verärgert und schimpfen über DFL
Nach Hoeneß-Aussagen
Sammer zur Causa Musiala: „Eine Katastrophe“
Tolle Nachricht
Bayerns Kompany zurück an der Säbener Straße
Lothar Matthäus:
„Hoeneß wäre als Erster auf Barrikaden gegangen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf