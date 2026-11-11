Erlag Schussverletzung
Verdächtiger im Mordfall Lisa (13) ist tot
Im schrecklichen Fall um die 13-jährige Lisa aus Berlin, die verschleppt und schließlich tot in einem leerstehenden Haus gefunden wurde, ist nun auch der Hauptverdächtige seinen Verletzungen erlegen. Er wollte sich erschießen, als die Polizei vor dem Gebäude in Bad Freienwalde auftauchte.
Der 22-Jährige, der leblos neben Lisas Leiche gefunden wurde, hatte sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zugefügt. Der Mann kam in ein Krankenhaus und wurde dort seitdem intensivmedizinisch behandelt. Dort verloren die Ärzte schließlich den Kampf um das Leben des mutmaßlichen Gewalttäters.
Sein Leichnam soll nun obduziert werden, wie Staatsanwaltschaftssprecher Bauer sagte. Es gehöre zu den Ermittlungen im Fall Lisa, dass die genaue Todesursache des Verdächtigen herausgefunden werde. Der Mann stammte aus Berlin und lebte im Stadtteil Marzahn in der Gegend des Wohnhauses des Mädchens. Der 22-Jährige kannte Lisa zuvor nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht.
Bilder vom Fundort der Leiche und des mutmaßlichen Täters:
Mädchen kam nicht in Schule an
Wann, wo und wie das Mädchen getötet wurde, war weiterhin unbekannt. Lisa hatte ihre Wohnung am 3. November in der Früh verlassen, um in die Schule zu fahren. Dort kam sie nicht an. Die Polizei suchte aufwendig nach ihr. Letztlich führte ein Hinweis wegen Hausfriedensbruchs zu dem leerstehenden Haus im Bundesland Brandenburg, in dem der Verdächtige und die Leiche der 13-Jährigen gefunden wurden.
Der nun ebenfalls gestorbene 22-Jährige war bereits wegen Verkehrsdelikten und Körperverletzung vorbestraft. Am 4. November 2025 war der Mann der Polizei in Bayern wegen Fahrens mit gestohlenen Nummernschildern aufgefallen. Er fuhr mit einem Auto mit Wohnwagen und versuchte, vor der Kontrolle zu fliehen. Dabei touchierte er zwei Wagen und stieß frontal mit einem Lkw zusammen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Polizisten fanden in seinem Auto ein Butterflymesser und einen Schlagring. Nach dem Vorfall kam er in die Psychiatrie.
Missbrauchsdarstellungen am Handy
Bis Mitte Jänner 2026 war er wegen des Verdachts einer psychischen Erkrankung in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Verdachtsdiagnose bestätigte sich nicht, daher konnte er die Klinik verlassen. Auf dem Handy des Mannes entdeckte die Polizei außerdem Darstellungen missbrauchter Kinder, wie die Staatsanwaltschaft Passau mitteilte. Diese Ermittlungen übernahm die Staatsanwaltschaft Berlin, weil er dort wohnte.
Das Amtsgericht Passau verurteilte ihn dann kürzlich wegen Fahrens ohne Führerschein, fahrlässiger Körperverletzung, Urkundenfälschung, Gefährdung des Straßenverkehrs und Besitzes zweier verbotener Waffen zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr auf Bewährung.
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