Verdächtiger im Mordfall Lisa (13) ist tot

Der nun ebenfalls gestorbene 22-Jährige war bereits wegen Verkehrsdelikten und Körperverletzung vorbestraft. Am 4. November 2025 war der Mann der Polizei in Bayern wegen Fahrens mit gestohlenen Nummernschildern aufgefallen. Er fuhr mit einem Auto mit Wohnwagen und versuchte, vor der Kontrolle zu fliehen. Dabei touchierte er zwei Wagen und stieß frontal mit einem Lkw zusammen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Polizisten fanden in seinem Auto ein Butterflymesser und einen Schlagring. Nach dem Vorfall kam er in die Psychiatrie.