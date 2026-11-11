Wiener Boxer ist jetzt die Nummer drei der Welt

Der Wiener Halbschwergewicht-Boxer Umar Dzambekov feierte am Samstag in London seinen nächsten Highlight-Sieg, schickte den Briten Zach Parker in Runde vier per Leberhaken auf die Matte. Das brachte dem 28-Jährigen neben reichlich Aufmerksamkeit in den sozialen Medien auch den historischen dritten Platz in der Weltrangliste.
„Du kannst einen Kampf gewinnen oder ein Statement setzen.“ Statements hat Umar Dzambekov im Ring heuer schon zwei gesetzt. Im Februar schickte er den Ägypter Ahmed Elbiali per Uppercut in der zweiten Runde auf die Matte, der Schlag ging viral, wurde vielfach als Anwärter auf das „K. o. des Jahres“ ins Rennen gebracht. Am Samstagabend hatte der Wiener wieder einen schönen Social-Media-Clip für die Boxfans auf Lager, beendete den Kampf gegen den Briten Zach Parker mit einem Bilderbuch-Leberhaken in der vierten Runde. Das brachte ihm, als erstem Österreicher in der Geschichte, jetzt auch Rang drei in der Weltrangliste der neutralen Plattform „BoxRec“.
Auf den Spuren der Klitschko-Brüder
„Das ist die glaubwürdigste Rangliste, was die reine Performance angeht, ein riesiger Erfolg für Umar“, lobt Manager Tom Löffler, der einst auch die Klitschko-Brüder betreute. Vladimir und Vitali holten sich titeltechnisch bekanntlich alles was Rang und Namen hat – bei 15:0, davon 11 K.o.s, müsste Umar doch eigentlich auch endlich der erste Kampf um einen Gürtel winken, oder? „Langsam ist es an der Zeit, ja“, grinst der 28-jährige Austro-Tschetschener, der seine Kontrahenten, wenn‘s nicht nach Punkten ging, immer spätestens in der vierten Runde niederstreckte.
Die Highlight-Siege bleiben natürlich weder online noch international unbemerkt. Sein jüngster Leberhaken schwirrt schon wieder durch die sozialen Medien, wird geteilt, kommentiert, gefeiert. Selbst die britischen Medien meldeten sich zu Wort: „In eine Zeitung haben sie geschrieben, ich hätte im ein Loch durch den Körper geboxt. Wie oder wo der Schlag trifft, ist mir aber eigentlich egal, Hauptsache er sitzt richtig.“
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