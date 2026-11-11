Wiener Boxer ist jetzt die Nummer drei der Welt

„Du kannst einen Kampf gewinnen oder ein Statement setzen.“ Statements hat Umar Dzambekov im Ring heuer schon zwei gesetzt. Im Februar schickte er den Ägypter Ahmed Elbiali per Uppercut in der zweiten Runde auf die Matte, der Schlag ging viral, wurde vielfach als Anwärter auf das „K. o. des Jahres“ ins Rennen gebracht. Am Samstagabend hatte der Wiener wieder einen schönen Social-Media-Clip für die Boxfans auf Lager, beendete den Kampf gegen den Briten Zach Parker mit einem Bilderbuch-Leberhaken in der vierten Runde. Das brachte ihm, als erstem Österreicher in der Geschichte, jetzt auch Rang drei in der Weltrangliste der neutralen Plattform „BoxRec“.