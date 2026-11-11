Cobra im Einsatz: Mann entführt Ex-Partnerin

Gegen 10.30 Uhr alarmierte ein Bekannter der 37-jährigen Obersteirerin die Polizei. Ihr 38-jähriger Ex-Freund, die beiden führten laut Polizei seit Jahren eine Art On-off-Beziehung, soll aus Eifersucht in dessen Wohnung in Bruck an der Mur aufgetaucht sein. Er hat die Eingangstür beschädigt und die Frau dann gewaltsam in sein Auto gezerrt haben.