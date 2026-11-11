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Ins Auto gezerrt

Cobra im Einsatz: Mann entführt Ex-Partnerin

Steiermark
11.11.2026 12:26
Auch die Spezialeinheit Cobra war bei der Festnahme dabei.
Auch die Spezialeinheit Cobra war bei der Festnahme dabei.(Bild: P. Huber)
Porträt von Steirerkrone
Porträt von krone.at
Von Steirerkrone und krone.at

Wahnsinnstat eines 38-jährigen Steirers am Dienstag in der Obersteiermark: Der Mann entführte seine Ex-Freundin aus der Wohnung eines Freundes. Durch eine anschließende Alarmfahndung konnte er aber kurze Zeit später in einer nahen Klamm gestellt werden. Die Frau erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen.

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Gegen 10.30 Uhr alarmierte ein Bekannter der 37-jährigen Obersteirerin die Polizei. Ihr 38-jähriger Ex-Freund, die beiden führten laut Polizei seit Jahren eine Art On-off-Beziehung, soll aus Eifersucht in dessen Wohnung in Bruck an der Mur aufgetaucht sein. Er hat die Eingangstür beschädigt und die Frau dann gewaltsam in sein Auto gezerrt haben.

Fluchtfahrzeug lokalisiert
Die Polizei leitete umgehend eine Alarmfahndung ein. An dieser beteiligten sich sämtliche Polizeistreifen der Region. Auch das Einsatzkommando Cobra und ein Polizeihubschrauber standen im Einsatz. Bereits kurze Zeit später konnte das Fluchtfahrzeug im Bereich der Fölzklamm bei Thörl lokalisiert werden. Cobra-Beamte wurden per Heli zur Klamm gebracht.

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Frau geschlagen und mit Messer bedroht
Gemeinsam konnte der 38-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag schließlich überwältigt und die Frau befreit werden. Die 37-Jährige erlitt laut Exekutive leichte Verletzungen. Der Mann dürfte sie mehrfach geschlagen und mit einem Klappmesser bedroht haben. Sie wurde im LKH Hochsteiermark ambulant behandelt.

Hilfe für Betroffene:

Mehrmals einschlägig in Erscheinung getreten
Der Obersteirer ist in der Vergangenheit bereits mehrmals einschlägig in Erscheinung getreten. Die Anschuldigungen bestreitet er aber hartnäckig. Gegen ihn wurde nun ein Waffenverbot sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Er wurde in die Justizanstalt Leoben überstellt.

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