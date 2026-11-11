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Wurde 1 Woche vermisst

Demente Seniorin wurde in Altersheim übersehen

Ausland
11.11.2026 11:24
Wo sich die schwer demente Frau während der Suchaktion aufhielt, gibt Rätsel auf – ihre ...
Wo sich die schwer demente Frau während der Suchaktion aufhielt, gibt Rätsel auf – ihre Angehörigen vermuten, dass sie die Pflegeeinrichtung nie verlassen hatte und dort einfach übersehen wurde.(Bild: bilderstoeckchen - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Knapp eine Woche fehlte von einer 83-Jährigen, die in einem Pflegeheim in Deutschland untergebracht war, jede Spur. Doch dann tauchte die Seniorin in einem Zimmer einer anderen Bewohnerin wieder auf. Die Angehörigen sind nun fassungslos, dass die betagte Dame wohl einfach übersehen wurde. 

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Nachdem die Seniorin vergangene Woche Mittwoch in Düsseldorf verschwunden war, wurde eine groß angelegte Suche nach der Vermissten ausgelöst: Da die an Demenz erkrankte Frau keine zeitliche oder örtliche Orientierung hat und durch ihren unsicheren Gang schlecht zu Fuß ist, war die Sorge um die 83-Jährige groß. Zudem hatte sie keine Schuhe und Jacke an.  

Die Polizei veröffentlichte einen Fahndungsaufruf mit Foto und setzte Spürhunde ein, um die an Demenz erkrankte Frau wiederzufinden. Die führten die Ermittler zu einem S-Bahnhof und einem bestimmten Gleis, von dem Züge in Richtung Essen fahren. Die Suche wurde schließlich bis in die rund 30 Kilometer entfernte Stadt ausgeweitet und Aufnahmen aus Überwachungskameras ausgewertet. Aber alle Maßnahmen waren vergeblich.

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Am Dienstag wurde die Frau schließlich in ihrem Pflegeheim entdeckt – die Polizei beschrieb ihren Zustand als „wohlbehalten“. Sie wurde in dem Zimmer einer anderen Bewohnerin gefunden. Sie musste wegen eines  Flüssigkeitsmangels medizinisch untersucht werden.

Angehörige sind fassungslos
Die Angehörigen sind nach dem Vorfall verärgert: Sie fragen sich, wie die betagte Frau womöglich fast eine Woche in der Einrichtung übersehen werden konnte. Die Polizei warnt indes vor voreiligen Schlüssen: Es sei nicht klar, ob die 83-Jährige während der gesamten sechs Tage in dem Zimmer, in dem sie schließlich gefunden wurde, oder überhaupt in dem Pflegeheim befand. Sie betonten, dass das Gebäude durchsucht worden sei. 

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