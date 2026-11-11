Demente Seniorin wurde in Altersheim übersehen

Angehörige sind fassungslos

Die Angehörigen sind nach dem Vorfall verärgert: Sie fragen sich, wie die betagte Frau womöglich fast eine Woche in der Einrichtung übersehen werden konnte. Die Polizei warnt indes vor voreiligen Schlüssen: Es sei nicht klar, ob die 83-Jährige während der gesamten sechs Tage in dem Zimmer, in dem sie schließlich gefunden wurde, oder überhaupt in dem Pflegeheim befand. Sie betonten, dass das Gebäude durchsucht worden sei.