Abgereist! Rätselraten um Alaba-Teamkollegen

Nicolo Zaniolo ist plötzlich und unerwartet aus dem Trainingslager der italienischen Fußball-Nationalmannschaft abgereist und hat damit für reichlich Spekulationen gesorgt. Der Teamkollege von David Alaba bei Udinese hat sich nun mit einem kurzen Statement auf Instagram zu Wort gemeldet.
Am Dienstag wurde publik, dass Zaniolo aus dem Teamcamp in Coverciano abgereist ist. Hintergründe wurden dabei nicht genannt – seither wurde heftig spekuliert. Denn der Udinese-Kicker hatte sich erst zuletzt durch starke Leistungen ins Nationalteam zurückgekämpft.
Dass er nun auf die Gelegenheit verzichtet, in der Nations League weiter auf sich aufmerksam zu machen, sorgt für Rätselraten in Italien. Von „persönlichen Gründen“ war schließlich vonseiten der „Squadra Azzurra“ die Redet. Dann meldete sich Zaniolo schließlich auf Instagram mit einer kurzen Botschaft zu Wort.
Bittet um Privatsphäre
„Coverciano zu verlassen, war nicht leicht, aber ich habe diese Entscheidung aus rein persönlichen Gründen getroffen. Das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen, ist immer ein Grund zum Stolz“, schreibt der 27-Jährige darin und ergänzt: „Danke an den Trainer, den Stab und die Mannschaftskameraden für ihre Unterstützung.“
Schließlich bittet der Alaba-Teamkollege um Respekt vor seiner Privatsphäre: „Ich bitte nur darum, dass meine Privatsphäre respektiert wird, ohne Spekulationen Glauben zu schenken, die nichts mit mir zu tun haben.“ Die Abreise habe nichts mit sportlichen Dingen zu tun, bekräftigt Zaniolo zusätzlich und schließt: „Dieses Trikot trage ich im Herzen, und ich werde jeden Tag weiter daran arbeiten, es wieder tragen zu dürfen.“
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