Abgereist! Rätselraten um Alaba-Teamkollegen

Schließlich bittet der Alaba-Teamkollege um Respekt vor seiner Privatsphäre: „Ich bitte nur darum, dass meine Privatsphäre respektiert wird, ohne Spekulationen Glauben zu schenken, die nichts mit mir zu tun haben.“ Die Abreise habe nichts mit sportlichen Dingen zu tun, bekräftigt Zaniolo zusätzlich und schließt: „Dieses Trikot trage ich im Herzen, und ich werde jeden Tag weiter daran arbeiten, es wieder tragen zu dürfen.“