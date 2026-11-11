Generalstreik legt Spanien weitgehend lahm

Die Sozialdemokratische Partei von Sanchez liegt in den Umfragen zurück. Der Ministerpräsident hofft, den Unmut der Wähler über die Wohnungsnot zu nutzen und die politische Debatte damit von einer Reihe von Korruptionsfällen in seinem engsten Umfeld sowie einem schweren Zugunglück im vergangenen Monat abzulenken. Gewerkschaftsführer und viele Demonstranten erklärten jedoch, sie machten auch die Zentralregierung für die Wohnungskrise sowie für das bereits zweite schwere Zugunglück in Spanien in diesem Jahr verantwortlich. Lokführer waren am Dienstag für mehr Investitionen in Wartung und Sicherheit in den Ausstand getreten und hatten damit massive Verkehrsbehinderungen ausgelöst.