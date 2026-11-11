300.000 Euro Schulden: Einzelhändler erneut pleite

„Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben“, heißt es vom Kreditschutzverband von 1870 (KSV) in einer Aussendung. Eingebracht habe den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens „ein öffentlich-rechtlicher Gläubiger“.