300.000 Euro Schulden: Einzelhändler erneut pleite

Einmal mehr krallte sich der „Pleitegeier“ einen Betrieb in Tirol. Betroffen davon ist ein Einzelhändler in Telfs im Bezirk Innsbruck-Land, der keine Angestellten hat. Besonders bitter: Für ihn ist es nicht der erste Konkurs.
„Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben“, heißt es vom Kreditschutzverband von 1870 (KSV) in einer Aussendung. Eingebracht habe den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens „ein öffentlich-rechtlicher Gläubiger“.
Zweiter Konkurs in kurzer Zeit
Der KSV geht aufgrund der vorliegenden Unterlagen von Verbindlichkeiten in der Höhe von rund 300.000 Euro aus. Besonders bitter für den Einzelhändler, der Nahrungs- und Genussmittel anbietet: Bereits im September 2023 wurde schon einmal ein Konkursverfahren über sein Geschäft eröffnet.
„Es endete mit dem Abschluss eines hundertprozentigen Sanierungsplans. Dieser wurde im Frühjahr 2026 zur Gänze erfüllt.“
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