Von Vater entführt
11 Monate altes Baby lebendig aus Hundebox befreit
Ein elf Monate altes Baby ist im US-Bundesstaat South Carolina aus einer im Wald vergrabenen Hundebox gerettet worden. Knapp 100 Einsatzkräfte hatten beinahe 24 Stunden lang ununterbrochen nach Koah gesucht.
Der Bub mit rötlichem Haar und einem Schnuller habe sich förmlich „ans Leben geklammert“ und seinen Rettern mit dem „wohl fröhlichsten Schrei, den man jemals von einem weinenden Baby gehört hat“, gedankt, so Sheriff Joe Koon bei einer Pressekonferenz (siehe unten).
Luftblase rettete Koahs Leben
Gefunden wurde die Box in der Nähe des Hauses, frisch aufgewühlte Erde brachte die Ermittler auf die richtige Spur. Die Transportbox sei in ein Handtuch gewickelt gewesen. Das hat nach Ansicht des Sheriffs dazu beigetragen, eine „Luftblase“ zu bilden, in der das Baby überleben konnte.
Hier sehen Sie ein Video der Pressekonferenz aus Lexington County:
Die Behörden ermitteln gegen Koahs Vater, Michael Comer (25). Der Bub war Behörden zufolge bei seiner Großmutter untergebracht gewesen. Die Frau – Michaels Mutter – habe das Haus kurz verlassen, eine weitere Betreuungsperson sei noch nicht vor Ort gewesen. Als die Frau zurückkehrte, waren Vater und Sohn nicht mehr im Haus aufzufinden.
Mann bei Einbruch festgenommen
Am Montagabend wurde der Vater wegen Einbruchs im Ort Batesburg festgenommen, von dem Baby aber fehlte jede Spur. Derzeit wird der Bub im Krankenhaus behandelt. Koah wird jedoch voraussichtlich vollständig genesen. „Hoffentlich wird er sich später nicht mehr an viel davon erinnern“, so Sheriff Koon.
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