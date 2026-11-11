11 Monate altes Baby lebendig aus Hundebox befreit

Luftblase rettete Koahs Leben

Gefunden wurde die Box in der Nähe des Hauses, frisch aufgewühlte Erde brachte die Ermittler auf die richtige Spur. Die Transportbox sei in ein Handtuch gewickelt gewesen. Das hat nach Ansicht des Sheriffs dazu beigetragen, eine „Luftblase“ zu bilden, in der das Baby überleben konnte.