Vom Traum-Durchmarsch zum harten Ostliga-Alltag

Für den einstigen Bundesliga-Riesen Mattersburg war es in der Ostliga eine Aufstiegssaison mit vielen Höhen und Tiefen. Großer Name, kleine Schritte! Obmann Abdihodzic: „Wir sind punktemäßig dort, wo wir sein wollten. Und sind in der Regionalliga angekommen.“
Nach Jahren auf der Überholspur muss der Mattersburger SV bei seiner Rückkehr in die Ostliga erst einmal wieder lernen, mit Niederlagen umzugehen. Der wichtige 1:0-Auswärtssieg beim FavAC war der versöhnliche Schlusspunkt einer Debütsaison mit vielen Höhen, aber auch einigen Tiefen...
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