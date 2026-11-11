Vom Traum-Durchmarsch zum harten Ostliga-Alltag

Nach Jahren auf der Überholspur muss der Mattersburger SV bei seiner Rückkehr in die Ostliga erst einmal wieder lernen, mit Niederlagen umzugehen. Der wichtige 1:0-Auswärtssieg beim FavAC war der versöhnliche Schlusspunkt einer Debütsaison mit vielen Höhen, aber auch einigen Tiefen...