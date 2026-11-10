Gelingt Johnny Depp damit nun sein Comeback?

Gelingt Johnny Depp nun endlich wieder ein großer Wurf? Der einst gefeierte Kinostar schlüpft wieder in eine schräge Rolle, die ihm außergewöhnlich gut steht: Er mimt den missmutigen Scrooge in Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte. Seine Co-Stars schwärmen von seiner Leistung. Mehr dazu im Video.