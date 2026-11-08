Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen & gewinnen

Das Skigebiet Nassfeld nur für dich

Gewinnspiele
08.11.2026 05:00
Gesponsert
Das Nassfeld nur für dich. Machmit und gewinne ein einzigartiges Skierlebnis.
Das Nassfeld nur für dich. Machmit und gewinne ein einzigartiges Skierlebnis.(Bild: Peter Maier / Austria)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Traumhafte Pisten, glitzernder Schnee und weit und breit kein anderer Skifahrer. Was sonst nur ein Traum bleibt, macht die „Krone“ gemeinsam mit dem Nassfeld und dem Hotel Gartnerkofel auch heuer wieder möglich. Zwei Leser aus jedem Bundesland haben am 3. Dezember die einmalige Chance, gemeinsam mit einer Begleitperson einen Tag vor dem offiziellen Saisonstart im noch menschenleeren Skigebiet Nassfeld die ersten Schwünge des Winters zu ziehen. 

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dort, wo sich die Karnischen Alpen an die italienische Grenze schmiegen, liegt eines der schönsten Wintersportparadiese Österreichs. Das Nassfeld ist dabei nicht nur Kärntens größtes Skigebiet, sondern auch ein Platz, an dem der Winter besonders viel Lebensfreude versprüht. 110 Pistenkilometer bieten alles, was das Skifahrerherz begehrt.

110 Kilometer pures Skivergnügen
Herrlich breite Pisten für lange Carvingschwünge, sportliche Steilhänge, die selbst Könnern einiges abverlangen und dazu die abwechslungsreiche Talabfahrt sowie sanfte Pisten für all jene, die den Winter lieber gemütlich genießen. 28 moderne Liftanlagen erschließen dieses Wintermärchen. Was das Nassfeld so besonders macht, ist aber nicht nur das Skifahren. Es ist dieses unverwechselbare Lebensgefühl zwischen Österreich und Italien. Auf der einen Seite die Kärntner Gemütlichkeit, auf der anderen ein Hauch von Dolce Vita. Rund um die Pisten laden gemütliche Skihütten zur Einkehr. Ein Teller mit Kärntner Kasnudeln oder italienische Spezialitäten, danach ein guter Cappuccino und die Wintersonne im Gesicht. Was braucht man mehr zum Glücklichsein?

(Bild: Peter Maier / Austria)
(Bild: Peter Maier / Austria)

Ein Wintermärchen, das man nicht kaufen kann
Nun stell dir vor, du stehst dort am Gipfel und die ersten Sonnenstrahlen tauchen die verschneiten Berge in goldenes Licht. Vor dir liegen frisch präparierte Pisten, auf denen noch niemand seine Spuren hinterlassen hat. Kein Gedränge am Lift, keine Warteschlangen. Nur du, deine Ski und ein ganzes Skigebiet, das darauf wartet, von dir entdeckt zu werden. Klingt wie ein Wintermärchen, doch für 18 „Krone“-Leser kann es schon bald Wirklichkeit werden.

Denn auch heuer heißt es am Kärntner Nassfeld wieder „Just4You“! Gemeinsam mit den Bergbahnen Nassfeld und dem Vier-Sterne-Familienhotel Gartnerkofel laden wir zu einem der wohl außergewöhnlichsten Ski-Erlebnissen Österreichs. Zwei „Krone“-Leser aus jedem der neun Bundesländer gewinnen mit einer Begleitperson das Privileg, bereits einen Tag vor dem offiziellen Saisonstart am 3. Dezember ihre ersten Schwünge in den Schnee zu ziehen. Das Schönste an „Just4You“ lässt sich mit keinem Geld der Welt aufwiegen. Es ist das einzigartige Gefühl, einmal etwas erleben zu dürfen, das sonst kaum jemandem vergönnt ist.

Das traumhafte Kärntner Hotel Gartnerkofel....
Das traumhafte Kärntner Hotel Gartnerkofel....(Bild: zVg)
der Familie Waldner lädt Sie zu sich ein.
der Familie Waldner lädt Sie zu sich ein.(Bild: zVg)

Mitmachen und gewinnen
Gemeinsam mit dem Skigebiet Nassfeld und dem Hotel Gartnerkofel**** macht die „Krone“ das Unmögliche möglich: Zwei Leser aus jedem Bundesland haben am3. Dezember die einmalige Chance, gemeinsam mit einer Begleitperson einen Tag vor dem offiziellen Saisonstart im noch menschenleeren Skigebiet Nassfeld die ersten Schwünge des Winters zu ziehen. Dazu gibt es zwei Übernachtungen im exklusiven Hotel Gartnerkofel**** (2. bis 4. Dezember) samt Skipässen für beide Tage.Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 20. November, 09;00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Kärntner Letters“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
08.11.2026 05:00
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
138.585 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Ausland
6 Tote im Zentrum, 3 Leichen im Haus des Schützen
96.587 mal gelesen
Bevor der Schütze am Markplatz von Krakau ein Blutbad anrichtete, könnte er seine Familie ...
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
86.506 mal gelesen
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1357 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1322 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Österreich
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
1296 mal kommentiert
Ab 2026 müssen Millionen Pensionisten in Österreich erstmals die jährliche E-Card-Gebühr ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf