Das Skigebiet Nassfeld nur für dich

Traumhafte Pisten, glitzernder Schnee und weit und breit kein anderer Skifahrer. Was sonst nur ein Traum bleibt, macht die „Krone“ gemeinsam mit dem Nassfeld und dem Hotel Gartnerkofel auch heuer wieder möglich. Zwei Leser aus jedem Bundesland haben am 3. Dezember die einmalige Chance, gemeinsam mit einer Begleitperson einen Tag vor dem offiziellen Saisonstart im noch menschenleeren Skigebiet Nassfeld die ersten Schwünge des Winters zu ziehen.
Dort, wo sich die Karnischen Alpen an die italienische Grenze schmiegen, liegt eines der schönsten Wintersportparadiese Österreichs. Das Nassfeld ist dabei nicht nur Kärntens größtes Skigebiet, sondern auch ein Platz, an dem der Winter besonders viel Lebensfreude versprüht. 110 Pistenkilometer bieten alles, was das Skifahrerherz begehrt.
110 Kilometer pures Skivergnügen
Herrlich breite Pisten für lange Carvingschwünge, sportliche Steilhänge, die selbst Könnern einiges abverlangen und dazu die abwechslungsreiche Talabfahrt sowie sanfte Pisten für all jene, die den Winter lieber gemütlich genießen. 28 moderne Liftanlagen erschließen dieses Wintermärchen. Was das Nassfeld so besonders macht, ist aber nicht nur das Skifahren. Es ist dieses unverwechselbare Lebensgefühl zwischen Österreich und Italien. Auf der einen Seite die Kärntner Gemütlichkeit, auf der anderen ein Hauch von Dolce Vita. Rund um die Pisten laden gemütliche Skihütten zur Einkehr. Ein Teller mit Kärntner Kasnudeln oder italienische Spezialitäten, danach ein guter Cappuccino und die Wintersonne im Gesicht. Was braucht man mehr zum Glücklichsein?
Ein Wintermärchen, das man nicht kaufen kann
Nun stell dir vor, du stehst dort am Gipfel und die ersten Sonnenstrahlen tauchen die verschneiten Berge in goldenes Licht. Vor dir liegen frisch präparierte Pisten, auf denen noch niemand seine Spuren hinterlassen hat. Kein Gedränge am Lift, keine Warteschlangen. Nur du, deine Ski und ein ganzes Skigebiet, das darauf wartet, von dir entdeckt zu werden. Klingt wie ein Wintermärchen, doch für 18 „Krone“-Leser kann es schon bald Wirklichkeit werden.
Denn auch heuer heißt es am Kärntner Nassfeld wieder „Just4You“! Gemeinsam mit den Bergbahnen Nassfeld und dem Vier-Sterne-Familienhotel Gartnerkofel laden wir zu einem der wohl außergewöhnlichsten Ski-Erlebnissen Österreichs. Zwei „Krone“-Leser aus jedem der neun Bundesländer gewinnen mit einer Begleitperson das Privileg, bereits einen Tag vor dem offiziellen Saisonstart am 3. Dezember ihre ersten Schwünge in den Schnee zu ziehen. Das Schönste an „Just4You“ lässt sich mit keinem Geld der Welt aufwiegen. Es ist das einzigartige Gefühl, einmal etwas erleben zu dürfen, das sonst kaum jemandem vergönnt ist.
Mitmachen und gewinnen
Gemeinsam mit dem Skigebiet Nassfeld und dem Hotel Gartnerkofel**** macht die „Krone“ das Unmögliche möglich: Zwei Leser aus jedem Bundesland haben am3. Dezember die einmalige Chance, gemeinsam mit einer Begleitperson einen Tag vor dem offiziellen Saisonstart im noch menschenleeren Skigebiet Nassfeld die ersten Schwünge des Winters zu ziehen. Dazu gibt es zwei Übernachtungen im exklusiven Hotel Gartnerkofel**** (2. bis 4. Dezember) samt Skipässen für beide Tage.Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 20. November, 09;00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Kärntner Letters“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.