Das Skigebiet Nassfeld nur für dich

110 Kilometer pures Skivergnügen

Herrlich breite Pisten für lange Carvingschwünge, sportliche Steilhänge, die selbst Könnern einiges abverlangen und dazu die abwechslungsreiche Talabfahrt sowie sanfte Pisten für all jene, die den Winter lieber gemütlich genießen. 28 moderne Liftanlagen erschließen dieses Wintermärchen. Was das Nassfeld so besonders macht, ist aber nicht nur das Skifahren. Es ist dieses unverwechselbare Lebensgefühl zwischen Österreich und Italien. Auf der einen Seite die Kärntner Gemütlichkeit, auf der anderen ein Hauch von Dolce Vita. Rund um die Pisten laden gemütliche Skihütten zur Einkehr. Ein Teller mit Kärntner Kasnudeln oder italienische Spezialitäten, danach ein guter Cappuccino und die Wintersonne im Gesicht. Was braucht man mehr zum Glücklichsein?