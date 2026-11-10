Neuer VSV-Boss stellt klar: „Ich bin kein KAC-Fan“

Der einstige Obmann des VSV, Giuseppe „Joe“ Mion, spricht über die Insolvenz und das Heim-Derby am Mittwoch gegen die Rotjacken. Seit seinem Abgang ging vieles schief. Kapitän Alex Rauchenwald erinnert sich indes an ein „Supergefühl“. Zudem trat Insolvenzverwalter Michael Pontasch vor die Mannschaft – und spricht mit der „Krone“ auch über personelle Änderungen.
Irgendwie ist diese blau-weiße Tragödie hausgemacht! Der VSV meldete ja am Montag Insolvenz an, bis zu 2,8 Millionen Euro soll der Schuldenberg betragen. Angefangen hat das ganze Malheur schon 2017 – damals trat Obmann Joe Mion im November nach rund 25 Jahren zurück. Auch weil der Druck aus Politik und Wirtschaft zu groß wurde.
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