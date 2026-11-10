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Nach Mion nur bergab!

Neuer VSV-Boss stellt klar: „Ich bin kein KAC-Fan“

Eishockey
10.11.2026 21:27
VSV-Insolvenzverwalter Michael Pontasch (Bild links) und Ex-Obmann Giuseppe Mion (links am ...
VSV-Insolvenzverwalter Michael Pontasch (Bild links) und Ex-Obmann Giuseppe Mion (links am rechten Bild) bei der 100-Jahr-Feier mit Andi Schwab, Walter Lang und Norbert Klatil.(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Albert Kurka
Porträt von Claudio Trevisan
Von Albert Kurka und Claudio Trevisan

Der einstige Obmann des VSV, Giuseppe „Joe“ Mion, spricht über die Insolvenz und das Heim-Derby am Mittwoch gegen die Rotjacken. Seit seinem Abgang ging vieles schief. Kapitän Alex Rauchenwald erinnert sich indes an ein „Supergefühl“. Zudem trat Insolvenzverwalter Michael Pontasch vor die Mannschaft – und spricht mit der „Krone“ auch über personelle Änderungen.

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Irgendwie ist diese blau-weiße Tragödie hausgemacht! Der VSV meldete ja am Montag Insolvenz an, bis zu 2,8 Millionen Euro soll der Schuldenberg betragen. Angefangen hat das ganze Malheur schon 2017 – damals trat Obmann Joe Mion im November nach rund 25 Jahren zurück. Auch weil der Druck aus Politik und Wirtschaft zu groß wurde.

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