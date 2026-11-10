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Romantik in Adventzeit

Zeichen für Liebe: Rote Herzerln leuchten wieder

Wien
10.11.2026 20:39
Es weihnachtet in Wien.
Es weihnachtet in Wien.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Christoph Engelmaier
Porträt von krone.at
Von Christoph Engelmaier und krone.at

Für viele ist er das Highlight in der Weihnachtszeit schlechthin: der berühmte Herzerlbaum im Wiener Rathauspark, direkt neben dem Christkindlmarkt. Seit Dienstagabend leuchten die rund 200 Herzen wieder. 

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Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) persönlich ließ die beliebte Attraktion erstrahlen. „Wenn der Herzerlbaum am Rathausplatz erstrahlt, spürt man in ganz Wien: Weihnachten ist nicht mehr weit“, so Ludwig.

Wenn es finster wird, gibt es hier zu jeder vollen Stunde ein spektakuläres Lichterspiel zu sehen. Halbstündlich vom Einbruch der Dunkelheit bis 21 Uhr schickt das Christkind jeden Tag sein großes Herz von einem 13 Meter hohen Turm über ein quer durch den Rathausplatz gespanntes Seil zum Baum. Auf seinem rund 75 Meter langen Flug dahin erleuchtet es dann nach und nach die berühmte Attraktion.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) persönlich ließ die beliebte Attraktion erstrahlen.
Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) persönlich ließ die beliebte Attraktion erstrahlen.(Bild: Martin A. Jöchl)

Neue Weihnachtswelt für Kinder und Familien
Neben der erstmaligen Ausrichtung als ÖkoEvent PLUS – mit den strengsten Kriterien der Nachhaltigkeit – ist die Weihnachtswelt die größte Neuerung des heurigen Jahres: Im Rathauspark, Richtung Universität, wurde der Kinderbereich liebevoll neugestaltet. Insgesamt 17 weihnachtliche, überlebensgroße Stationen laden Kinder und Familien zum Entdecken ein und machen die Motive der Weihnachtszeit interaktiv erlebbar. Dafür wurde eigens ein Quiz entwickelt: Den Quizbogen und Stifte können sich Familien am offiziellen Souvenirstand des Wiener Christkindlmarkts beim Herzerlbaum abholen und damit spielerisch durch die Weihnachtswelt ziehen. Außerdem können Besucher Postkarten verschicken – und wer möchte, schreibt dem Christkind seine Wünsche.

Christkindlmarkt mit Herzerlbaum am Wiener Rathausplatz 

  • Eröffnung. Am Freitag, 13. November, öffnet der Wiener Christkindlmarkt seine Tore. Gegen 17.30 Uhr nehmen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) gemeinsam die feierliche Eröffnung des Wiener Christkindlmarkts vor. Auch der beliebte Lichtinstallation Herzerlflug setzt dann erstmals zum Flug Richtung Herzerlbaum an.
  • Öffnungszeiten.
    Wiener Christkindlmarkt & Fahrgeschäfte am Rathausplatz:     13. November bis 26. Dezember (täglich von 10 bis 22 Uhr), 24. Dezember von 10 bis 18.30 Uhr. 
    Eistraum am Christkindlmarkt: 13. November bis 6. Jänner (täglich von 10 bis 22 Uhr), 24. Dezember: 10 bis 18.30 Uhr, am 31. Dezember geschlossen.

Sicherheit hat oberste Priorität
Damit Groß und Klein all das unbeschwert genießen können, wird auch heuer größtes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt. Das Sicherheitskonzept der Stadt Wien wird mit den beteiligten Organisationen, allen voran der Wiener Polizei, abgestimmt und laufend an die Gegebenheiten angepasst. Neben eigenem Sicherheitspersonal und Videoüberwachung, die am Wiener Christkindlmarkt zum Einsatz kommen, verfügt der Rathausplatz bereits seit vielen Jahren über ein fixes Pollersystem. Dieses wird heuer an den Eingängen durch Dutzende mobile Poller und Fahrzeugsperren an den Eingängen zusätzlich verstärkt. Ziel ist es, die Sicherheit aller Gäste noch weiter zu erhöhen.

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