Zeichen für Liebe: Rote Herzerln leuchten wieder

Neue Weihnachtswelt für Kinder und Familien

Neben der erstmaligen Ausrichtung als ÖkoEvent PLUS – mit den strengsten Kriterien der Nachhaltigkeit – ist die Weihnachtswelt die größte Neuerung des heurigen Jahres: Im Rathauspark, Richtung Universität, wurde der Kinderbereich liebevoll neugestaltet. Insgesamt 17 weihnachtliche, überlebensgroße Stationen laden Kinder und Familien zum Entdecken ein und machen die Motive der Weihnachtszeit interaktiv erlebbar. Dafür wurde eigens ein Quiz entwickelt: Den Quizbogen und Stifte können sich Familien am offiziellen Souvenirstand des Wiener Christkindlmarkts beim Herzerlbaum abholen und damit spielerisch durch die Weihnachtswelt ziehen. Außerdem können Besucher Postkarten verschicken – und wer möchte, schreibt dem Christkind seine Wünsche.