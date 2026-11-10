Sturm und Sturzfluten: Austrias CL-Hit abgesagt!

Schöffel fehlt, Schiechtl zurück, Uka fraglich

Während der neuerliche Ausfall der am Oberschenkel verletzten Louise Schöffel schwer wiegt, sorgt die Rückkehr von Abwehr-Routinier Katharina Schiechtl für einen positiven Effekt. Offen ist der Einsatz von Topstürmerin Modesta Uka wegen muskulärer Probleme, sie hat inklusive Quali auf der Champions-League-Reise diese Saison siebenmal getroffen. „Wenn wir annähernd an die Leistungen von den Spielen gegen Chelsea oder Inter anknüpfen können, dann rechnen wir uns auch in Lissabon was aus“, sagte Kenesei. Im Gegensatz zur Liga sei seine Truppe auf europäischer Ebene als Außenseiter gegen einen „auch auf dem Level sehr routinierten Gegner“ aber nicht zum Siegen verdammt.