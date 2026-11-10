AK: Zuwanderung sichert unser Pensionssystem

AK: Zuwanderer zahlen mehr ein als sie herausholen

Aktuell kommen rund ein Viertel aller Pensionsbeiträge von Personen mit Migrationshintergrund. Das sind in absoluten Zahlen zwischen 11 und 12 Milliarden Euro. Gleichzeitig würden sie weniger aus dem System herausnehmen. Aufgrund kürzerer Pensionsjahre hätten sie beispielsweise keinen Anspruch auf die Schwerarbeiterpension. Außerdem seien viele jünger bzw. bisher nicht in Pension sowie die Pensionshöhe in der Regel auch niedriger, fügt AK-Sozialexperte Wolfgang Panhölzl hinzu.