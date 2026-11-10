AK: Zuwanderung sichert unser Pensionssystem

Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl betont den Stellenwert von Beschäftigten mit Migrationshintergrund. Sie würden den Arbeitsmarkt stärken und darüber hinaus wesentlich zur Stabilisierung unseres Pensionssystems beitragen. Die Politik wird aufgefordert, das vorhandene Potenzial zu nutzen und etwa die Anerkennung von Qualifikationen zu beschleunigen.
In den Jahren 2019 bis 2025 stieg in Österreich die Zahl der Pensionsbeitragszahler mit Einwanderungsgeschichte um 365.000. Gleichzeitig sank jene ohne Migrationshintergrund um 155.000 (Stichwort Pensionierungen). AK-Präsidentin Renate Anderl betont daher, wie wichtig Zuwanderung für die Finanzierung unser Pensionssystem sei.
Dass Migranten unser System „aushöhlen“ würden, sein ein Mythos. Es gehe vielmehr darum, wer einzahlt und wie lange er einzahlt. „Wer diese Menschen pauschal abwertet, gefährdet die Pensionen und riskiert den Stillstand unserer Daseinsvorsorge“, betont Anderl. Von der Politik erwartete man daher, die vorhandenen Fähigkeiten zu nutzen, statt diese Menschen mit Hilfsjobs abzufertigen.
Erwerbsmigration muss als das erkannt werden, was es ist: Eine Sicherung des Pensionssystems.
AK-Präsidentin Renate Anderl
Bild: Mario Urbantschitsch
„Qualifikationen schneller anerkennen“
Konkret brauche es beispielsweise eine schnellere Anerkennung von Qualifikationen, mehr Deutschkurse oder auch eine bessere Kinderbetreuung. „Erwerbsmigration muss als das erkannt werden, was es ist: Eine Sicherung des Pensionssystems“, betont die oberste Arbeitnehmervertreterin Österreichs.
AK: Zuwanderer zahlen mehr ein als sie herausholen
Aktuell kommen rund ein Viertel aller Pensionsbeiträge von Personen mit Migrationshintergrund. Das sind in absoluten Zahlen zwischen 11 und 12 Milliarden Euro. Gleichzeitig würden sie weniger aus dem System herausnehmen. Aufgrund kürzerer Pensionsjahre hätten sie beispielsweise keinen Anspruch auf die Schwerarbeiterpension. Außerdem seien viele jünger bzw. bisher nicht in Pension sowie die Pensionshöhe in der Regel auch niedriger, fügt AK-Sozialexperte Wolfgang Panhölzl hinzu.
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