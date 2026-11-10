Dieses Unterhaus-Trio kassiert die meisten Treffer

Schwer erwischt hat es im laufenden Herbst auch Dienten. Der Klub aus der 2. Klasse Süd-West musste in 13 Partien – wie Oberndorf auch – 67 Gegentore hinnehmen. Zahlen, die am Hochkönig sitzen. „Wir wollen die Situation gar nicht groß kommentieren oder einzelne Spieler in die Verantwortung nehmen. Die Herbstsaison ist für uns mittlerweile abgehakt. Jetzt gilt es, die Winterpause zu nutzen, uns gut auf das Frühjahr vorzubereiten und dann mit neuer Energie in die restliche Saison zu starten“, sagte Dientens spielender Obmann Andreas Ottino.