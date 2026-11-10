Dieses Unterhaus-Trio kassiert die meisten Treffer

Das Salzburger Fußball-Unterhaus zeigte sich am Wochenende in allerbester Torlaune. Gleich 278 Treffer wurden von der Salzburger Liga abwärts bis hin zur 2. Klasse Süd-West erzielt. Einige Teams wurden dabei gleich zweistellig abgeschossen.
„Ein richtig schlimmes Gefühl für mich eigentlich. Besonders am letzten Wochenende in Seekirchen wurde mein Selbstvertrauen etwas zerstört“, sagte Oberndorfs Torhüter Ardonis Halili, der mit seinen Flachgauern in der 2. Klasse Nord mit 0:14 bei der 1c von Seekirchen unterging. „Ganz so fair war die Partie aber meiner Meinung nach nicht“, ärgerte sich der Schlussmann über die bei Seekirchen eingesetzten Kicker aus der Regionalliga und Salzburger Liga.
Jetzt gilt es, die Winterpause zu nutzen, uns gut auf das Frühjahr vorzubereiten und dann mit neuer Energie in die restliche Saison zu starten.
Andreas OTTINO, Obmann Dienten
Schwer erwischt hat es im laufenden Herbst auch Dienten. Der Klub aus der 2. Klasse Süd-West musste in 13 Partien – wie Oberndorf auch – 67 Gegentore hinnehmen. Zahlen, die am Hochkönig sitzen. „Wir wollen die Situation gar nicht groß kommentieren oder einzelne Spieler in die Verantwortung nehmen. Die Herbstsaison ist für uns mittlerweile abgehakt. Jetzt gilt es, die Winterpause zu nutzen, uns gut auf das Frühjahr vorzubereiten und dann mit neuer Energie in die restliche Saison zu starten“, sagte Dientens spielender Obmann Andreas Ottino.
ATSV kassiert am meisten
Am schlimmsten hat es bislang allerdings die 1b des ATSV Salzburg erwischt. Der Stadtklub aus der 2. Klasse Nord B fing sich in elf Partien unglaubliche 70 Gegentore.
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