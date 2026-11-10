Was Schäfer-Elmayer zum Ballsaison-Auftakt rät

Volles Haus in der Traditions Café-Konditorei Aida am Stephansplatz, als die Macher des Magazins „Alles Walzer“ eingeladen hatten. Rechtzeitig zum 11.11. und dem damit einhergehenden Faschingsbeginn mit allen seinen Bällen. Freilich war da auch Thomas Schäfer-Elmayer nicht weit – immerhin betreut er auch heuer wieder 50 (!) Bälle.
Sobald die Ballsaison am 11.11. um 11.11 Uhr beginnt, startet auch für Thomas Schäfer-Elmayer traditionell das Arbeitsjahr immer wieder aufs Neue. „Ich habe auch heuer wieder 50 Bälle, die ich betreuen werde“, freut sich der Benimmdich-Papst, als wir ihn in der Wiener Konditorei Aida am Wiener Stephansplatz treffen.
Faber ganz salomonisch
Dorthin haben die Macher des „Alles Walzer“-Magazins, Projektleiterin Manuela Paganotta und Tanzschul-Chef Chris Lachmuth, geladen, um rechtzeitig die „Saison“ einzuläuten. Dabei wurden erste Ballkleid-Trends gezeigt, genauso wie auf die Highlights und Geheimtipps aufmerksam gemacht. „Ich mag jeden Ball“, gab sich Dompfarrer Toni Faber ganz salomonisch auf die Frage, welchen Veranstaltung er denn am liebsten besuche. Und locker war er, wie immer, auch. Vielleicht lag es aber auch daran, dass er vom Stephansdom die kürzeste „Anreise“ hatte.
Dicht gefolgt von Schäfer-Elmayer, dessen Arbeitsstätte ebenso mitten im Herzen der Hauptstadt liegt. Für ihn ist der Fall klar, er muss in der Zeit bis zum Ende der Ballsaison sehr diszipliniert sein. „Aber ich gebe schon zu, dass ich seinerzeit beim Studium ein wenig lockerer gelassen habe“, muss er lachen. Geschafft hat er es letztlich dennoch.
Gute Laune am wichtigsten
Sein Tipp an junge Menschen, die heuer vielleicht das erste Mal zu einer Ballveranstaltung gehen werden? „Das wichtigste ist, mit guter Laune hinzugehen“, spricht der Mann aus seiner jahrelangen Erfahrung in einem spontanen Video mit uns. Nachsatz, und damit will er auch anderen Lust auf mehr machen: „Die Wiener wissen wirklich, wie man Bälle feiert.“
Redoutensäle devastiert
Auch wenn das Ambiente mitunter nicht immer zum Anlass passt. . . So ortet er Defizite an einer der beliebtesten Locations des Landes, in der Wiener Hofburg: „Die Redoutensäle sind völlig devastiert. Das ist nicht schön und vor allem gibt es auch abseits der Ballsaison kein gutes Bild von dem, was wir dort von uns zeigen.“ Laut ihm sei der Bund gefordert Gelder (Insider sprechen von bis zu 70 Millionen Euro) in die Revitalisierung zu investieren.
In Anbetracht solcher Zahlen ist es dann nur gut, dass sich der Professor letztlich um die schönen Dinge im Zuge der Ballsaison kümmern darf. PS.: Von einer etwaigen Pension herrscht bei ihm keine Spur. Gut so!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.