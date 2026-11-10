Was Schäfer-Elmayer zum Ballsaison-Auftakt rät

Redoutensäle devastiert

Auch wenn das Ambiente mitunter nicht immer zum Anlass passt. . . So ortet er Defizite an einer der beliebtesten Locations des Landes, in der Wiener Hofburg: „Die Redoutensäle sind völlig devastiert. Das ist nicht schön und vor allem gibt es auch abseits der Ballsaison kein gutes Bild von dem, was wir dort von uns zeigen.“ Laut ihm sei der Bund gefordert Gelder (Insider sprechen von bis zu 70 Millionen Euro) in die Revitalisierung zu investieren.