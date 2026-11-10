Bahn-KV: Annäherungen, aber noch keine Einigung

Gut 8000 Beschäftigte haben 40-Stunden-Woche – Detailrechnungen

Von den rund 55.000 Beschäftigten haben 15 Prozent, also gut 8.000, eine 40-Stunden-Woche. Zu den knapp 100 Betrieben gehören derzeit neun Infrastrukturbetreiber wie beispielsweise die ÖBB-Infrastruktur AG oder die Steiermärkische Landesbahn. Dazu kommen zehn integrierte Eisenbahnunternehmen wie etwa die Montafonerbahn oder die Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) sowie rund 80 Eisenbahnverkehrsunternehmen von der ÖBB-Rail-Cargo bis hin zu Bahnfirmen von Bauriesen wie der Strabag und der Porr.