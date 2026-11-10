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„Gute Grundlage“

Bahn-KV: Annäherungen, aber noch keine Einigung

Wirtschaft
10.11.2026 22:56
Gerhard Tauchner (Fachbereichsvorsitzender Eisenbahn Gewerkschaft vida) und Arbeitgebervertreter ...
Gerhard Tauchner (Fachbereichsvorsitzender Eisenbahn Gewerkschaft vida) und Arbeitgebervertreter Thomas Scheiber (re.)(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
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Von krone.at

Auch in der vierten Verhandlungsrunde für den Eisenbahn-Kollektivvertrag konnte am Dienstag keine Einigung erzielt werden. Im Mittelpunkt steht eine mögliche Arbeitszeitverkürzung. Am 18. November wird weiterverhandelt.

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„Die vierte Runde war hart, erstmals liegt eine gemeinsame Berechnung und monetäre Bewertung der Arbeitszeitverkürzung vor“, wird Thomas Scheiber, Verhandlungsführer auf Arbeitgeberseite, in einer gemeinsamen Aussendung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zitiert. Aber: „Das ist eine gute Grundlage für die nächsten Schritte.“

„Die Arbeitszeitverkürzung bleibt für uns ein wichtiges und jahrelang gefordertes Anliegen für Wettbewerbsgleichheit und faire Arbeitsbedingungen“, ergänzte Gerhard Tauchner, Verhandlungsleiter der Gewerkschaft vida.

Da es bei den Betrieben unterschiedliche Arbeitszeitmodelle gibt, fordert die Gewerkschaft für alle, die bisher eine 40-Stunden-Woche haben, eine 38,5-Stunden-Woche. Eine solche gilt etwa bei der mitarbeiterstärksten Firma, den ÖBB. Dazu geht es wie immer ums Geld.

Ausgewogenes Gesamtpaket
Die zuständige Gewerkschaft vida fordert bei einer Nicht-Anpassung der Wochenarbeitszeit ein Plus von 3,9 Prozent. Argumentiert wird hier mit einem Verzicht im Nachkomma-Bereich beim letzten Abschluss und dem Verweis auf eine boomende Branche. Werden die Wochenarbeitszeiten angeglichen, geht es ihr um den vollen Ausgleich der rollierenden Inflation von 3,26 Prozent.

  Für die Arbeitgeberseite ist der ursprünglich anvisierte Zweijahresabschluss wieder die aktuelle Verhandlungsgrundlage. Nur dann sei eine Arbeitszeitverkürzung umsetzbar. Die Güterbahnen stünden unter Druck, und die Regionalbahnen seien von den Budgets der Länder und Gemeinden abhängig, argumentierten die Arbeitgeber.

Dennoch gebe es von beiden Seiten den Willen, bei der nächsten KV-Runde zu einer Einigung zu kommen: „Wir gehen mit dem klaren Willen in die Runde am 18. November, damit wir gemeinsam zu einem ausgewogenem Gesamtpaket und somit zu einem Abschluss der Verhandlungen kommen“, teilten beide Seiten mit.

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Gut 8000 Beschäftigte haben 40-Stunden-Woche – Detailrechnungen
Von den rund 55.000 Beschäftigten haben 15 Prozent, also gut 8.000, eine 40-Stunden-Woche. Zu den knapp 100 Betrieben gehören derzeit neun Infrastrukturbetreiber wie beispielsweise die ÖBB-Infrastruktur AG oder die Steiermärkische Landesbahn. Dazu kommen zehn integrierte Eisenbahnunternehmen wie etwa die Montafonerbahn oder die Wiener Lokalbahnen (Badner Bahn) sowie rund 80 Eisenbahnverkehrsunternehmen von der ÖBB-Rail-Cargo bis hin zu Bahnfirmen von Bauriesen wie der Strabag und der Porr.

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