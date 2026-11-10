Österreichs Frauen nach 2:4-Pleite in Relegation

„Wir haben gesehen, dass wir knapp dabei sind“, sagte Torschützin Lena Dauböck im ORF-Interview. Meixner sprach von einer „bitteren“ Niederlage in Esbjerg, sah aber auch Positives. „Wenn wir die Leistung, die wir zwei Drittel gezeigt haben, abrufen, bin ich sicher, dass wir unser großes Ziel erreichen können.“ Weiter geht es für den Aufsteiger nun im Kampf um den Klassenverbleib. In Herning wartet am Freitag (11.00 Uhr) wohl mit Japan das aktuelle Schlusslicht der Gruppe B.