Österreichs Frauen nach 2:4-Pleite in Relegation

Für Österreichs Eishockey-Team ist der erste Sieg bei einer Frauen-Weltmeisterschaft auch gegen die Schweiz außer Reichweite geblieben. Kapitänin Anna Meixner und Co. hielten die Partie gegen die favorisierten Schweizerinnen am Dienstag bis in die Schlussminute offen, mussten sich am Ende aber 2:4 (0:1,2:1,0:2) geschlagen geben. Nach der vierten Niederlage im vierten WM-Auftritt spielt Österreich nun am Freitag um den Platz in der A-Gruppe.
„Wir haben gesehen, dass wir knapp dabei sind“, sagte Torschützin Lena Dauböck im ORF-Interview. Meixner sprach von einer „bitteren“ Niederlage in Esbjerg, sah aber auch Positives. „Wenn wir die Leistung, die wir zwei Drittel gezeigt haben, abrufen, bin ich sicher, dass wir unser großes Ziel erreichen können.“ Weiter geht es für den Aufsteiger nun im Kampf um den Klassenverbleib. In Herning wartet am Freitag (11.00 Uhr) wohl mit Japan das aktuelle Schlusslicht der Gruppe B.
Einen Tag nach dem 1:11 gegen die Titelverteidigerinnen aus den USA konnten die Österreicherinnen ihr viertes WM-Spiel vorerst nur zu Beginn offen gestalten. Strafen brachten die Auswahl von Head Coach Alexander Bröms unter Druck, Selma Luggin im Tor war rasch voll gefordert. Nach einer frühen Chance von Theresa Schafzahl spielte die Schweiz praktisch auf ein Tor. Sinja Leemann (13.) traf verdientermaßen, das Schussverhältnis nach dem ersten Drittel lautete 20:4 für die Schweiz.
Kurze österreichische Führung im Mitteldrittel
Drittel Nummer zwei startete erneut mit einer frühen Strafe für Österreich. Luggin stand wieder im Mittelpunkt. Nach einer weiteren Glanzparade der Torfrau ging es in den Gegenstoß, Schafzahl verwertete per Rebound zum Ausgleich (26.). Ein Erfolgserlebnis, das Wirkung zeigte. Als auch die Schweizerinnen Strafen einheimsten, legte Österreich sogar vor. Lena Dauböck (34.) lenkte einen Schuss von Meixner im Powerplay ins Netz. Eine Führung, die jedoch nur 19 Sekunden hielt: Alina Müller (34.) glich per Alleingang postwendend aus.
Der vermeintliche 3:2 der Schweiz wurde dann aberkannt, da Luggin von Müller im Fallen am Kopf getroffen wurde. Im Schlussabschnitt schlugen die Favoritinnen in Überzahl durch Ivana Wey (45.) aber zu. Bröms riskierte im Finish, Luggin ging schon 3:40 Minuten vor dem Ende vom Eis. Bei einem Metalltreffer war Österreich dem Ausgleich sehr nahe. Müller traf 47 Sekunden vor der Sirene ins leere Tor jedoch zur Entscheidung.
Der vermeintliche 3:2 der Schweiz wurde dann aberkannt, da Luggin von Müller im Fallen am Kopf getroffen wurde. Im Schlussabschnitt schlugen die Favoritinnen in Überzahl durch Ivana Wey (45.) aber zu. Bröms riskierte im Finish, Luggin ging schon 3:40 Minuten vor dem Ende vom Eis. Bei einem Metalltreffer von Schafzahl war Österreich dem Ausgleich sehr nahe. Müller traf 47 Sekunden vor der Sirene ins leere Tor jedoch zur Entscheidung.
„Auch wenn wir die Partie nicht gewinnen konnten, ist es superwichtig für das nächste Spiel, dass wir eine relativ gute Leistung abliefern konnten“, hielt Schafzahl fest. Sie rechnet am Freitag mit den Japanerinnen. „Sie sind auch eine gute Mannschaft. Es wird keine einfache Partie.“
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