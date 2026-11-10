Endlich angekommen: Der Zirkus ist in der Stadt

Ein 1060 Meter langer Sonderzug kam am Dienstag am Linzer Verschiebebahnhof an. Die Fracht: 80 historische Wagen. Der Circus Roncalli gastiert bis 6. Dezember am Urfahrmarktgelände und „Krone“-Leser können günstiger in die Manege kommen!
Seit 50 Jahren unterhält das Circus-Theater Roncalli von Bernhard Paul Groß und Klein – und nach acht Jahren macht es auch endlich wieder in Linz Station. Die große Premiere findet am 13. November statt, und am Dienstag passierten die nächsten großen Schritte beim Aufbau der Zirkuswelt: Equipment und Wohnwagen kamen traditionell klimaneutral mit der Bahn an.
„Zippo“ ziert die Lok
Unglaubliche 1060 Meter waren die beiden Züge lang. Die Lok war angesichts des Jubiläums mit dem Konterfei von Zirkus-Chef Bernhard Paul geschmückt und ist nach seiner einstigen Clownfigur „Zippo“ benannt. Am Dienstag wurden die 80 historischen Wagen einzeln abgeladen. Von dort geht es direkt zum Urfahraner Marktgelände, wo das Team mit der behutsamen Platzierung der Wagen beginnen kann. Bis zur Premiere am Freitag entsteht so die nostalgische Roncalli-Welt, in der rund 100 Mitarbeitende – bestehend aus Artisten, Musikern, Tänzerinnen und Requisiteuren – vorübergehend ihr Zuhause finden.
Mehr als 10.000 Lämpchen
Bis zum 6. Dezember gibt es dann in Linz endlich wieder das Roncalli-Flair mit internationaler Spitzenartistik und hochkarätiger Clownerie zu sehen und zu spüren. Mehr als 10.000 LED-Lichter und Messinglampen tauchen die Roncalli-Stadt in stimmungsvolles Licht.
Weitere Infos: roncalli.at/spielorte/linz; Abonnenten erhalten ermäßigte Tickets auf: ticket.krone.at.
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