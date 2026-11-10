Endlich angekommen: Der Zirkus ist in der Stadt

„Zippo“ ziert die Lok

Unglaubliche 1060 Meter waren die beiden Züge lang. Die Lok war angesichts des Jubiläums mit dem Konterfei von Zirkus-Chef Bernhard Paul geschmückt und ist nach seiner einstigen Clownfigur „Zippo“ benannt. Am Dienstag wurden die 80 historischen Wagen einzeln abgeladen. Von dort geht es direkt zum Urfahraner Marktgelände, wo das Team mit der behutsamen Platzierung der Wagen beginnen kann. Bis zur Premiere am Freitag entsteht so die nostalgische Roncalli-Welt, in der rund 100 Mitarbeitende – bestehend aus Artisten, Musikern, Tänzerinnen und Requisiteuren – vorübergehend ihr Zuhause finden.