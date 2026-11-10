Feuerwehr rettet Pferd aus Swimmingpool

Die Alarmierung erfolgte kurz vor 17.30 Uhr. Um zu verhindern, dass das Pferd auskühlt, wurde das Wasser mit einer Tauchpumpe abgepumpt. Die Feuerwehrkräfte und die Besitzer konnten das Tier schließlich aus dem Pool retten. Es wurde dem ebenfalls verständigten Tierarzt übergeben.