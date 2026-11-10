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Krakau-Anschlag

Todesschütze interessierte sich für Breivik

Ausland
10.11.2026 20:04
Der 24-jährige Angreifer hatte am Samstagnachmittag in der bei Touristen beliebten Altstadt von ...
Der 24-jährige Angreifer hatte am Samstagnachmittag in der bei Touristen beliebten Altstadt von Krakau aus einem Auto heraus auf Passanten geschossen, darunter auch ein niederösterreichisches Ehepaar.(Bild: EPA/LUKASZ GAGULSKI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach Angaben des polnischen Justizministeriums war der Krakauer Attentäter wohl rechtsextrem radikalisiert. Auch der norwegische Todesschütze Anders Behring Breivik, der für unfassbares Leid verantwortlich ist, dürfte bei ihm hoch im Kurs gewesen sein.

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„Die Behörden haben Zugriff auf den Computer des Terroristen. Es ist eindeutig, dass er Websites über Anders Breivik aufgerufen hat“, sagte Justizminister Waldemar Zurek am Dienstag vor Journalisten. Die Hypothese einer rechtsextremen Radikalisierung werde durch weitere Hinweise gestützt.

Breivik hatte am 22. Juli 2011 im Regierungsviertel von Oslo acht Menschen mit einer Bombe getötet und anschließend auf der Insel Utöya weitere 69 Menschen erschossen. Er gab anschließend rechtsextreme Motive an. 2012 wurde Breivik zu 21 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt.

Die Anteilnahme für die Opfer war enorm.
Die Anteilnahme für die Opfer war enorm.(Bild: AFP/WOJTEK RADWANSKI)

Auch Fahne mit Bezug zu US-Unabhängigkeitskrieg gefunden
Dem polnischen Innenminister zufolge fanden die Ermittler auch eine Fahne mit Bezug zum amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, die eine Klapperschlange auf gelbem Grund zeigt und oftmals mit rechtsextremen Bewegungen in den USA in Verbindung gebracht werde.

Zudem suchen die Ermittler im Umfeld des Todesschützen nach Hinweisen auf eine Radikalisierung und mögliche gesundheitliche Probleme. Es gebe aber „sehr solide Hinweise“ auf die Motive. Der polnische Innenminister Marcin Kierwinski hatte unmittelbar nach dem Anschlag gesagt, der Täter sei von „rechtsextremen Ideologien fasziniert“ gewesen.

Der 24-jährige Angreifer hatte am Samstagnachmittag in der bei Touristen beliebten Altstadt von Krakau aus einem Auto heraus auf Passanten geschossen, darunter auch ein niederösterreichisches Ehepaar. Sechs Menschen, darunter die Niederösterreicherin, wurden getötet und 15 weitere, darunter der Niederösterreicher, wurden verletzt. Die Eltern und die Schwester des Angreifers wurden später erschossen in ihrem Haus rund 150 Kilometer von Krakau entfernt aufgefunden. Am Montag erlag der Täter seinen bei einem Schusswechsel mit Polizisten erlittenen Verletzungen.

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Es sei klar, dass der Todesschütze seine Tat vorbereitet habe, sagte Zurek, der auch Generalstaatsanwalt ist. Er habe rund zehn Magazine für ein halbautomatisches Gewehr und 500 Kugeln gekauft – dies sei deutlich mehr als für einen Schießstand-Besucher üblich. Die Waffen und die verwendete Munition seien Teil der Ermittlungen. Unter anderem gehe es darum, ob der Todesschütze militärische Munition besaß oder Projektile, die besonders schwere Verletzungen hervorrufen sollten.

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