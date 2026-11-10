Todesschütze interessierte sich für Breivik

Es sei klar, dass der Todesschütze seine Tat vorbereitet habe, sagte Zurek, der auch Generalstaatsanwalt ist. Er habe rund zehn Magazine für ein halbautomatisches Gewehr und 500 Kugeln gekauft – dies sei deutlich mehr als für einen Schießstand-Besucher üblich. Die Waffen und die verwendete Munition seien Teil der Ermittlungen. Unter anderem gehe es darum, ob der Todesschütze militärische Munition besaß oder Projektile, die besonders schwere Verletzungen hervorrufen sollten.