Jugendlicher (17) ritzte Nazi-Symbole in Bahnhof

Ende August soll ein 17-jähriger Pinzgauer in der Wartehalle des Bahnhofs Zell am See mehrere Nazi-Symbole in Wände, Boden und Säulen geritzt haben. Die Höhe des Schadens liegt bei mehr als 11.000 Euro. Dazu kommen noch weitere Vorwürfe. Er wird wegen mehrerer Delikte angezeigt.
Mit einem Messer soll der 17-Jährige Ende August mehrere Nazi-Symbole in Wände, Boden und Säulen der Wartehalle am Bahnhof Zell am See geritzt haben. Auch einer Sachbeschädigung an einer Schule in Zell am See wird er beschuldigt.
Schon Mitte August soll er Geld aus einer gefundenen Geldtasche entnommen haben und die Bankomatkarte, die in der Geldtasche war, mehrmals benutzt haben. Einem anderen Opfer soll er ein Handy und Bargeld gestohlen haben.
Als die Polizei beim Verdächtigen eine Hausdurchsuchung durchführte, fand sie Datenträger, Munition, Munitionsteile, einen Schlagring sowie mehrere gestohlene und gefundene, aber nicht zurückgegebene Dokumente und Bankkarten. Der 17-Jährige wird wegen Sachbeschädigung, Urkundenunterdrückung, mehrfachen Diebstahls, sowie nach dem Verbotsgesetz, dem Suchtmittelgesetz und dem Waffengesetz angezeigt.
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