Jugendlicher (17) ritzte Nazi-Symbole in Bahnhof

Ende August soll ein 17-jähriger Pinzgauer in der Wartehalle des Bahnhofs Zell am See mehrere Nazi-Symbole in Wände, Boden und Säulen geritzt haben. Die Höhe des Schadens liegt bei mehr als 11.000 Euro. Dazu kommen noch weitere Vorwürfe. Er wird wegen mehrerer Delikte angezeigt.